Superservicios devuelve la Essmar a la Alcaldía de Santa Marta tras casi cinco años de intervención

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, junto a Hilda Borja, superintendenta (e) de Servicios Públicos, durante la entrega de la Essmar al Distrito. Foto: Alcaldía de Santa Marta

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios oficializó la entrega de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar, al Distrito, luego de determinar que el Plan de Salvamento presentado por la administración de Carlos Pinedo es viable para avanzar hacia la recuperación y sostenibilidad de la empresa.

La decisión pone fin a la intervención que se mantenía desde noviembre de 2021. El acto de entrega fue encabezado por la superintendenta encargada de Servicios Públicos, Hilda Borja Vega, y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo.

De acuerdo con la Superservicios, aunque la Essmar todavía presenta indicadores críticos que deberán ser atendidos, el plan presentado por el Distrito contempla acciones y metas a corto, mediano y largo plazo en materia técnica, financiera y jurídica.

La Superintendencia aclaró que la devolución de la empresa no significa el retiro de la vigilancia.

Durante los próximos seis meses mantendrá una supervisión especial sobre la Essmar y podrá establecer mecanismos adicionales de seguimiento para verificar el cumplimiento de los indicadores regulatorios.

El control estará concentrado, entre otros aspectos, en la calidad, continuidad y presión del servicio de acueducto y alcantarillado, así como en el saneamiento financiero, los pasivos, los componentes comerciales y tarifarios.

Durante el proceso de empalme, que contempla la revisión de los componentes técnicos, jurídicos y administrativos, también se formalizará la entrega de informes, actas y demás documentos por parte del agente interventor saliente.

El alcalde Carlos Pinedo, por su parte, aseguró que la administración distrital asumirá la responsabilidad de ejecutar el Plan de Salvamento y reiteró que el proceso se desarrollará con participación de trabajadores, sindicatos, medios de comunicación y organismos de control.

Tanto la Alcaldía como la Superservicios enviaron además un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de la empresa y garantizaron el respeto de sus derechos laborales.

Con esta nueva etapa, la administración distrital retoma el manejo de la Essmar y tendrá el reto de demostrar que el plan diseñado permite mejorar la prestación de los servicios públicos y garantizar su sostenibilidad para los más de 650 mil habitantes de Santa Marta.

Siga la transmisión EN VIVO

Escuche Caracol Radio EN VIVO: