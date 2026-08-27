Alertan por posibles estafas con el programa Hambre Cero en Cúcuta

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta alertó a la ciudadanía por la circulación de mensajes y cadenas de WhatsApp en las que, presuntamente, estarían utilizando el nombre del programa Cúcuta, Hambre Cero para solicitar dinero o información personal a quienes buscan acceder a este beneficio.

La Secretaría de Bienestar Social aclaró que el acceso al programa es completamente gratuito y que ningún funcionario, intermediario o particular está autorizado para cobrar dinero a cambio de gestionar la asignación de los recursos.

Beatriz Vélez, secretaria de Bienestar Social de Cúcuta, pidió a los ciudadanos no caer en este tipo de ofrecimientos.

“Desde la Secretaría de Bienestar Social y sus programas sociales nunca se pide un peso, son totalmente gratuitos”, afirmó la funcionaria.

Vélez señaló que personas inescrupulosas estarían aprovechándose de los programas sociales de la administración municipal para obtener beneficios económicos.

“Hay gente inescrupulosa que está utilizando los programas sociales para recibir algún beneficio. Esto es lo que nosotros hemos denominado una estafa”, manifestó.

La administración municipal también recordó que Cúcuta, Hambre Cero está dirigido exclusivamente a madres gestantes y lactantes, de acuerdo con los criterios establecidos para el programa.

Por eso, la Alcaldía pidió a los ciudadanos no entregar dinero, documentos, datos personales ni información bancaria a personas que, mediante llamadas, mensajes de texto o cadenas de WhatsApp, aseguren que pueden garantizar o gestionar el acceso a estos recursos.

La recomendación de la Secretaría de Bienestar Social es verificar cualquier información directamente a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Cúcuta y no realizar ningún pago para acceder al beneficio.

La administración reiteró que no se debe pagar por acceder a un programa social gratuito y pidió reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades.