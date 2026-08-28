Nueva alerta en hospital de Popayán por sobreocupación superior al 300%

Popayán - Cauca

El Hospital Susana López de Valencia restringió temporalmente el ingreso de pacientes no prioritarios tras registrar niveles de sobreocupación de hasta el 295% en sus servicios de urgencias.

Urgencias de Adultos registra 295 % de ocupación, Urgencias Pediátricas 227 % y Urgencias Ginecológicas 160 %. La situación también afecta la operación de los quirófanos, por lo que algunas intervenciones fueron reprogramadas para priorizar las emergencias vitales.

El doctor Jorge Salamanca recomendó resaltó que la institución llegó a un punto donde “no tenemos espacios para recibir a una persona más; por eso invitamos a la comunidad que consulten con prudencia, que usen los servicios de primer nivel inicialmente, atenciones de consultas prioritarias por sus EPS antes de consultar las instituciones de salud que estamos en condiciones similares”.

Ya serían cinco las alertas por saturación declaradas por este hospital durante 2026.

La institución reiteró que la restricción al ingreso de pacientes se tomó con el propósito de reducir la congestión en las salas de urgencias mientras persista la contingencia.