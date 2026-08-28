Dos jóvenes habrían sido secuestrados en el Catatumbo

Norte de Santander.

Yoider Galván, un joven oriundo del municipio de El Tarra, habría sido secuestrado junto a otro hombre en las últimas horas en el sector conocido como Tres Curvas, zona rural de Tibú, en Norte de Santander.

Según la información de sus seres queridos, los dos jóvenes fueron abordados y llevados por hombres fuertemente armados cuando se encontraban en este sector, donde el padre de Galván tiene una finca.

La familia señala que los responsables serían, presuntamente, integrantes de la disidencia de las Farc que hacen presencia en esta zona del Catatumbo.

La identidad del segundo joven que habría sido llevado junto a Galván aún no ha sido establecida.

Desde que conocieron lo ocurrido, los familiares de las víctimas permanecen en medio de la incertidumbre y solicitan que se adelanten las acciones necesarias para establecer el paradero de los dos jóvenes y garantizar su regreso con vida.

También hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo y a las Personería de El Tarra y Tibú para que acompañen las gestiones encaminadas a lograr su liberación.

Caracol Radio conoció que en estos momentos se adelantan las labores humanitarias para la entrega de los dos jóvenes retenidos.