Incendio forestal en Villeta está controlado en un 90 %: continúan labores para apagarlo

Colombia

El incendio forestal registrado en la vereda Chapaima–La Bolsa, en el municipio de Villeta, Cundinamarca, presenta un 90 % de control, de acuerdo con el reporte entregado por la Gobernación de Cundinamarca.

A través de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), las autoridades mantienen desplegadas sus capacidades para atender los puntos que permanecen activos y avanzar hacia la liquidación total de la emergencia.

“Durante la jornada de hoy hemos realizado descargas de agua con apoyo helicoportado para reforzar la atención del incendio forestal en la vereda Chapaima–La Bolsa, en Villeta. El helicóptero está concentrando su operación en una zona muy empinada de la montaña, donde las condiciones del terreno hacen imposible el acceso por tierra. La emergencia se encuentra controlada en un 90 % y nuestros organismos de respuesta continúan trabajando sobre los puntos que permanecen activos”, señaló el gobernador de Cundinamarca.

Apoyo de bomberos y organismos de emergencia

Las labores de atención se desarrollan tanto desde tierra como desde el aire. El componente terrestre cuenta con la participación de los cuerpos de bomberos de:

Villeta.

Mosquera.

Vianí.

Guaduas.

Nocaima.

Quebradanegra.

Útica.

También participan la Administración municipal, la Empresa de Servicios Públicos, habitantes de la vereda Chapaima–La Bolsa y otras entidades que han puesto sus capacidades a disposición de la emergencia.

Uno de los principales obstáculos para controlar completamente las llamas son los fuertes vientos registrados en la zona, que han favorecido la propagación del fuego en algunos sectores.

Por esta razón, los equipos de emergencia continúan trabajando en los puntos que permanecen activos con el objetivo de lograr la liquidación total del incendio.

¿Qué cultivos fueron afectados por el incendio?

Mientras avanzan las labores de control, la Gobernación de Cundinamarca comenzó la caracterización de los productores agropecuarios que sufrieron afectaciones.

El proceso se desarrolla en articulación con la Secretaría de Agrocampesinado, la Agencia de Comercialización y la UMATA de Villeta.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio comprometió:

Cultivos de caña.

Plátano.

Café.

Yuca.

Pastizales.

Bosque nativo.

La caracterización permitirá establecer con mayor precisión las afectaciones y determinar las alternativas de acompañamiento para los productores.