17 años de retraso: Personería de Bogotá pide inicio de obra en Unidad Deportiva El Salitre

El proyecto para renovar y reforzar los coliseos menores —donde entrenan ligas clave como voleibol, gimnasia, esgrima, ajedrez, lucha y karate— lleva 17 años de retrasos. Aunque en octubre de 2023 se firmó un nuevo contrato para salvar los escenarios, el proyecto está entrampado en la fase de estudios y diseños.

El contratista, la interventoría y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) no han logrado ponerse de acuerdo sobre las características del suelo, los análisis geotécnicos y el tipo de cimentación necesaria para construir. Debido a esto, la fase de construcción real no ha podido iniciar.

El informe presentado por la Personería de Bogotá detalla que, a pesar de que el contrato vigente se firmó en octubre de 2023 (uno de los nueve suscritos entre 2009 y 2025), el proyecto sigue estancado en la fase de estudios y diseños debido a discrepancias geotécnicas sobre el tipo de cimentación del suelo entre el contratista y el IDRD, además de sobrecostos que superan el valor estimado de la construcción, pasando de $42.077 millones a $69.040 millones. Esto significa que se necesitan $26.962 millones adicionales que aún no han sido aprobados formalmente.

IDRD RESPONDE: OBRAS INICIARÁN A FINALES DE 2026

Según la entidad responsable del proyecto, las obras están planteadas para iniciar a final del tercer trimestre del 2026, lo que quiere decir que a finales de septiembre deberían iniciar.

“La UDS es una prioridad para la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán y el IDRD. Hemos puesto nuestra capacidad técnica y profesional al servicio de este proyecto y estamos avanzando en las últimas revisiones necesarias para entrar en una nueva etapa.

“Nuestro propósito es iniciar las obras durante el último trimestre del año y seguir trabajando para entregarle a Bogotá escenarios modernos, funcionales y acordes con las necesidades de nuestros atletas y paratletas”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD

Así mismo, aseguraron que han tenido conversaciones con las ligas de karate-do, ajedrez, esgrima, voleibol y lucha, quienes durante años han tenido que trasladar sus entrenamientos a otros puntos de la ciudad, para hablar sobre los avances del proyecto.

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