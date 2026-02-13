Empresario Gustavo Aponte “no tenía amenazas”, asegura su esposa

El sicariato al empresario Gustavo Aponte y a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, ha conmocionado al país. Recordemos que el asesinato de los dos hombres se dio a plena luz del día (cerca de las 3:45 p.m.) el pasado miércoles 11 de febrero.

Una de las hipótesis más fuertes está relacionada con amenazas o extorsiones que estuviera recibiendo el empresario. Sin embargo, su esposa, María Alexandra García, aseguró que Aponte no había recibido intimidaciones. “No, que yo sepa, no”, fue su respuesta cuando se le preguntó si sabía de algún tipo de extorsión.

Lea también: Familia de Luis Gabriel Gutiérrez, escolta asesinado en sicariato en Bogotá, exige justicia

María Alexandra también hizo un llamado a las autoridades para que avances con el caso y que no se quede en la impunidad. “Hago un llamado para que se haga justicia. No pueden seguir matando tanta gente en este país”, aseguró.

Además, destacó que su esposo era un hombre ejemplar y buena persona. “Mi esposo era una persona intachable, un excelente papá, hijo, esposo. Una persona a la que le fascinaba servir, generoso”, agregó.

Finalmente, María Alexandra aseveró que lo recordaba siempre como una persona alegre y amorosa: “recuerdo su alegría, su sonrisa, querer ayudar a los demás, tener una palabra de aliento con quien lo necesitaba, el amor por sus hijos y por mí”.

Un crimen calculado

Las autoridades siguen investigando por qué mataron al empresario. Según aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, los sicarios tenían todo calculado y lograron cometer el sicariato en menos de un minuto.

Un detalle que llama particularmente la atención tiene que ver con la vestimenta de los sicarios. La persona que disparó iba con traje y corbata. Además, espero al empresario durante cerca de 15 minutos. Una vez salió del gimnasio Bodytech de la Cabrera cometió el infortunado hecho.

Las autoridades siguen recopilando pruebas a través de las cámaras de seguridad del sector para identificar plenamente a las dos personas que participaron en el sicariato. Según se ha podido conocer, una vez dispararon contra las dos personas, los delincuentes tomaron la carrera séptima y desaparecieron entre los vehículos que circulaban a esa hora.