“Desastre en salud” pacientes Colombia cuestiona el gobierno de De la Espriella

El movimiento social Pacientes Colombia pidió al presidente Abelardo de la Espriella definir con urgencia los cargos que permanecen vacantes en el sistema de salud, especialmente aquellos relacionados con áreas estratégicas como medicamentos y la administración de las EPS intervenidas.

Pacientes Colombia reúne a 204 organizaciones de pacientes de distintas regiones del país y sostiene que las decisiones sobre el sistema de salud deben priorizar el derecho de los ciudadanos a recibir atención oportuna.

La organización advierte que estos vacíos de liderazgo se presentan en un momento complejo para el sector, marcado por las dificultades que enfrentan miles de pacientes para acceder a citas, tratamientos y medicamentos.

A esto se suma el impacto generado por el terremoto del pasado 10 de agosto, que aumentó las necesidades de atención en diferentes zonas del país.

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Uno de los principales llamados está dirigido al Ministerio de Salud, donde, según denunció el movimiento, todavía hacen falta funcionarios en puestos clave. Entre ellos se encuentran la Viceministra y varios directores encargados de áreas fundamentales para el funcionamiento del sistema.

“No tenemos la viceministra, faltan varios directores al interior del ministerio de salud. En el ministerio de salud hay cualquier cantidad de contratistas que nadie sabe qué está haciendo”.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, reconoció la labor de la ministra de Salud, Ana María Vesga, pero cuestionó que tenga que enfrentar los problemas del sector sin contar con un equipo completo y con la autonomía necesaria para tomar decisiones.

La preocupación también alcanza los procesos de selección de funcionarios. Silva aseguró que la elección de los responsables de las áreas de salud no debería responder a intereses políticos, sino a criterios de experiencia, conocimiento técnico y transparencia.

Como ejemplo, mencionó el caso de Hannah Escobar, química farmacéutica que, según el movimiento, cumplía con el perfil para dirigir el área de medicamentos, pero cuyo nombramiento no habría prosperado debido a presuntas presiones de sectores políticos.

La situación cobra especial importancia en las EPS que se encuentran intervenidas por el Gobierno.

Estas entidades están bajo control de la autoridad estatal y requieren equipos administrativos capaces de garantizar que los servicios continúen funcionando y que los pacientes no enfrenten nuevas barreras para recibir atención.

“Coosalud está dejando morir a los pacientes, no entrega medicamentos, no hay agendamiento de citas. Pero esto pasa en todas las EPS intervenidas, y el silencio del presidente Abelardo de la Espriella nos preocupa enormemente” Expresó el vocero.

Por eso, el movimiento pidió al Gobierno avanzar en los nombramientos pendientes y garantizar que quienes lleguen a estos cargos sean seleccionados por su capacidad técnica y compromiso con los pacientes, y no por intereses políticos.