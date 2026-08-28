Karen Hernández Blanquicett: perfil de la nueva superintendente de la Economía Solidaria

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo cambio en la cabeza de la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria). Se trata de Karen Patricia Hernández Blanquicett, este nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 1291 del 25 de agosto de 2026.

Es abogada con más de 20 años de experiencia profesional, quien asumió el cargo en reemplazo de Diana Milena Contreras León, que venía ejerciéndolo en calidad de encargada.

Además, Hernández Blanquicett llega al cargo con una trayectoria principalmente ligada al derecho, la gestión pública y la asesoría a entidades estatales y empresas privadas. Es especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Laboral y de la Seguridad Social.

A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes posiciones de responsabilidad. Fue secretaria general de Etesa, directora jurídica del Consorcio Mulaló-Loboguerrero y gerente de Auditoría Legal de MCA Morison Accounting. También trabajó como abogada de Coca-Cola Femsa y como asesora jurídica en entidades como el Ministerio de Medio Ambiente, Fiduagraria, la Alcaldía de Cali y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

Su experiencia también incluye el trabajo desde firmas jurídicas, desde donde asesoró a entidades como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Aeronáutica Civil, Colombia Compra Eficiente, Cormagdalena, la Sociedad de Activos Especiales y Ferrocarriles Nacionales de Colombia, entre otras.

¿Qué retos tendrá al frente de Supersolidaria?

Su llegada se da con una agenda enfocada en fortalecer la inspección, vigilancia y control del sector solidario, pero también en hacer más ágiles y modernos los procesos internos de la entidad.

Entre las prioridades anunciadas está mejorar la atención de los trámites que realizan las organizaciones vigiladas y agilizar las solicitudes de posesión de directivos, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de las cooperativas de ahorro y crédito. También se plantea optimizar la estructura regulatoria del sector y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento que surgen de los procesos de intervención.

Y hay una apuesta que marca especialmente esta nueva etapa: la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la supervisión. La idea es utilizar estas tecnologías para hacer más eficaz el trabajo de control sobre las organizaciones del sector, bajo criterios de transparencia y control.

Con este nombramiento, Hernández Blanquicett asume la conducción de una entidad encargada de vigilar y supervisar al sector cooperativo y solidario del país, con una agenda que combina mayor control, modernización institucional y uso de nuevas tecnologías.