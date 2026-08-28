Los cuatro puntos que pidió MinJusticia en Asobancaria para combatir la extorsión

El ministro de Justicia, Iván Cancino, exigió una alianza estratégica con el sector financiero que permita frenar la extorsión en tiempo real.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, expresó un mensaje de manera virtual durante la Convención Bancaria #60 que se realiza en Cartagena, e hizo un pedido especial al sector, para combatir principalmente el delito de extorsión.

El funcionario hizo énfasis en cuatro solicitudes, que permitirán al sistema judicial colombiano entregar mejores resultados frente a este flagelo.

La primera petición consiste en habilitar canales prioritarios de atención entre la banca, la Fiscalía y la Policía Judicial, asegurando respuestas a requerimientos urgentes por extorsión o secuestro en menos de 24 horas.

Como segundo compromiso, el ministro planteó establecer tiempos de respuesta diferenciados según el nivel de riesgo de la víctima. Esto permitirá a las entidades financieras preservar registros y entregar trazabilidades iniciales en cuestión de minutos u horas mientras se surte el trámite legal.

En tercer lugar, solicitó fortalecer la cooperación de trazabilidad mediante la identificación y reporte oportuno de patrones sospechosos, como el uso de cuentas prestadas a terceros o transferencias encadenadas a través de billeteras digitales.

Finalmente, Cancino propuso construir un protocolo único de reacción mediante mesas técnicas con Asobancaria. El objetivo es definir una ruta de acción estandarizada para perseguir las finanzas del crimen sin vulnerar la reserva bancaria ni el debido proceso.

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