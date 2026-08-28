Denuncian tala de más de 2 hectáreas de bosque en Usaquén y piden acción de las autoridades

Colombia

Más de dos hectáreas de bosque habrían sido afectadas por una tala reportada en la zona de Torca, localidad de Usaquén, en inmediaciones de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

Los residentes comenzaron a advertir la situación desde el 31 de mayo de 2026 y, según la información suministrada, solicitaron la intervención de la administración del Conjunto Residencial Campestre Bosques de Torca.

Posteriormente, Greencity Inversiones y Construcciones S.A.S. realizó inspecciones de campo, sobrevuelos con drones, registros fotográficos y videográficos, comparación de imágenes y georreferenciación. La empresa asegura que estos ejercicios permitieron identificar una afectación superior a 2 hectáreas de cobertura boscosa.

Denuncias ante Fiscalía y autoridades ambientales

El 3 de julio de 2026, la compañía presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen posibles delitos relacionados con deforestación, promoción y financiación de la deforestación y daño en los recursos naturales y ecocidio.

También se presentaron denuncias ante la Policía Nacional y Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente, la CAR y el Ministerio de Ambiente.

Según los denunciantes, la tala continuaría y la intervención podría alcanzar cerca de 100 metros cuadrados de bosque por día, mientras esperan una respuesta efectiva de las autoridades.

¿Qué impactos puede generar la tala?

La ingeniera ambiental Laura Sofía Fernández Flechas, quien realizó un concepto técnico preliminar, advierte que la remoción de vegetación en zonas de alta sensibilidad ecológica puede afectar el suelo, el agua, la fauna y la conectividad de los ecosistemas.

“La remoción de vegetación puede modificar las condiciones de estabilidad del suelo, alterar la infiltración y regulación del agua, reducir la capacidad de captura de carbono, afectar la disponibilidad de hábitat para la fauna silvestre y disminuir la conectividad entre relictos boscosos”, explicó.

El concepto también señala que la acumulación de residuos vegetales, en condiciones de altas temperaturas, baja humedad y vientos, puede aumentar la vulnerabilidad frente a incendios de cobertura vegetal.

Un área ambientalmente estratégica

La zona señalada colinda con la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, declarada en 1976, y con áreas de la Estructura Ecológica Principal del Distrito.

La denuncia ubica los hechos en el lindero entre la Finca Novitá y el Conjunto Residencial Campestre Bosques de Torca, con referencia a la Hacienda Novita A Torca I y la Hacienda Betania.

Las autoridades deberán determinar la extensión real de la afectación, las circunstancias en las que se produjo la intervención y si existen responsabilidades ambientales, administrativas o penales.