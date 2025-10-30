La CAR Cundinamarca abre investigación por tala de árboles nativos en Tenjo

La comunidad y la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector de Churuguaco Alto del municipio de Tenjo, denunciaron una tala indiscriminada de especies nativas en una zona de reserva ambiental a la altura de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Más de 500 arboles nativos habrían sido talados de manera indiscriminada.

Andrés Garzón, director regional de la Sabana Centro, confirmó que “se evidenciaron actividades de rocería y tala indiscriminada de especies nativas propias de los ecosistemas de paramo, entre las cuales se destacan: frailejones, quiches, tunos, alisos, entre otros” señala el director.

Por su parte, la comunidad expresa que este ecocidio podría estar relacionado con contratos de la Alcaldía Municipal. Según testimonios de habitantes, los trabajos habrían sido realizados por trabajadores identificados con la empresa Ecoredd en un contrato suscrito por la Empresa de Servicios Públicos Emsertejo, sin embargo, hasta el momento no se tiene una versión oficial ni una confirmación de la responsabilidad directa de la administración municipal.

Esta tala, no solo representa un daño para el medio ambiente, sino también para las diversas especies de fauna como tigrillo, el venado de cola blanca, el zorro perruno, el coatí de montaña, colibríes, ranas sabaneras y el oso andino, que son los animales que habitan estas zonas protegidas.

“Ver destruido lo que tanto hemos cuidado, lo que tanto hemos protegido, duele, y nos preocupa el futuro de nuestras fuentes hídricas y de todas las especies nativas” declara Mariana Garzón, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Churuguaco Alto.

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) ya se encuentran adelantando las acciones correspondientes en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental, articulando a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para la identificación y judicialización de los presuntos responsables