Polémica en Santa Marta por orden de tala de histórica bonga centenaria en el barrio 20 de Julio

La tala de la histórica ceiba o “bonga” ubicada en la carrera 16 del barrio 20 de Julio, en el norte de Santa Marta, ha generado controversia entre líderes comunitarios y ambientalistas de la ciudad. El árbol, considerado un símbolo del sector y con más de cien años de historia, deberá ser retirado en cumplimiento de un fallo judicial emitido el pasado 20 de febrero.

Ana Karina Castañeda, edilesa de la ciudad, expresó su desacuerdo con la medida al señalar que la bonga representa memoria, vida y biodiversidad para la ciudad. Según explicó, en el árbol habitan aves, ardillas y otras especies, por lo que su tala implicaría la pérdida de un ecosistema urbano. Además, cuestionó que las administraciones anteriores permitieran construcciones alrededor del árbol en lugar de adoptar medidas para su conservación.

Por su parte, algunos líderes del barrio 20 de Julio, como el edil Efraín Castillo señalaron que, aunque la decisión causa tristeza entre los residentes, el árbol también representa un riesgo para más de 40 viviendas ubicadas a su alrededor.

Indicaron que con el paso de los años el tronco se ha deteriorado y varias ramas han caído durante temporadas de lluvias, situación que mantiene en alerta a la comunidad.