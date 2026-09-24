Rifirrafe por hipopótamos: Irene Vélez cuestiona plan y MinAmbiente responde ante falta de recursos

Imagen de referencia de hipopótamos, Irene Vélez y Fabio Arjona. Fotos: Getty Images / (Colprensa - Cristian Bayona) / Equipo Abelardo de la Espriella

La discusión por el manejo de los hipopótamos en país escaló entre la exministra de Ambiente Irene Vélez y el actual jefe de cartera, Fabio Arjona, luego del anuncio del Gobierno de nuevas o adicionales acciones para acelerar el control de esta especie invasora.

El Ministerio de Ambiente informó que pondrá en marcha un plan de trabajo con las autoridades nacionales, ambientales y territoriales para llevar las medidas a las zonas donde se concentra la presencia de los hipopótamos. La estrategia contempla, entre otros aspectos, buscar recursos y capacidades adicionales con el sector privado, fortalecer la articulación institucional y mejorar el seguimiento de los animales, incluida una aplicación para reportar sus avistamientos.

Ese anuncio provocó la reacción de Vélez, quien cuestionó la estrategia y calificó como “tecno-estupidez” que una APP haga parte de las medidas para enfrentar el problema.

La exministra sostuvo además que durante su gestión dejó “un plan robusto, protocolos concertados y un proyecto listo” para avanzar en el control de la especie y advirtió al actual Ministerio sobre las consecuencias de no ejecutar las acciones necesarias.

La APP que Vélez cuestionó ya estaba en el Plan de Manejo

En medio de esta discusión, Caracol Radio revisó el Plan de Manejo de Hipopótamos y encontró un dato clave: la aplicación para reportar avistamientos que hoy cuestiona Vélez ya estaba contemplada dentro del mismo plan durante la administración anterior.

El documento establece como una de las acciones el desarrollo de una APP para el reporte de avistamientos de la especie y contempla un plazo de 24 meses para su desarrollo.

Además, en abril de 2026, durante la administración de Vélez, el propio Ministerio de Ambiente informó que “se avanza en la obtención de una APP hipopótamos”.

Así, una de las medidas que la exministra cuestionó públicamente como “tecno-estupidez” ya hacía parte de las propias acciones previstas en el Plan de Manejo que se venía desarrollando durante su gestión.

En ese sentido, el actual ministro de Ambiente, Fabio Arjona, respondió a los cuestionamientos de Vélez y ratificó precisamente este punto, que era contradictorio lo que criticaba, cuando fue ella misma la que lo propuso en su momento, pues la aplicación ya estaba contemplada en el Plan de Manejo.

Pero el ministro indicó que ese no era a el punto ahora de discusión, pues puso sobre la mesa otro asunto que, según su versión, es determinante para entender por qué las acciones no avanzaron como estaba previsto.

Arjona aseguró que el proyecto denominado “Gestión integral para el control poblacional”, contemplado en el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, quedó sin recursos destinados para su ejecución.

Es decir, para el actual ministro, el problema no estaría únicamente en qué medidas quedaron escritas en el plan, sino en qué recursos fueron efectivamente destinados para convertir esas medidas en acciones en territorio y acciones inmediatas.

Adicionalmente, Arjona cuestionó el manejo de estos mismos recursos del Fondo y utilizó la expresión “contratadero”, al referirse a lo que, según su denuncia, terminó ocurriendo con esos recursos en lugar de traducirse en proyectos con impacto real para ejecutar en este semestre.

¿Qué está anunciando realmente el Gobierno?

El anuncio actual de MinAmbiente no supone, según lo informado por la propia cartera, la creación de un plan completamente diferente.

Lo que plantea el Gobierno es acelerar y llevar a los territorios las acciones previstas para controlar la expansión de los hipopótamos, sumando a las autoridades ambientales, alcaldías, gobernaciones, organismos de gestión del riesgo y Fuerza Pública.

También se contempla la búsqueda de recursos y capacidades con el sector privado, un punto que adquiere especial relevancia después de la denuncia del ministro sobre la falta de financiación del proyecto de control poblacional.