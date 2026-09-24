¿Qué alternativas legales existen frente al sobreendeudamiento? Villamizar Asociados explica

Colombia

El sobreendeudamiento es un fenómeno que aparece cuando las personas o empresas que adquieren deudas pierden la capacidad de pago de las mismas. Esto puede ocurrir por el desempleo, la disminución de ingresos, enfermedades, separaciones, entre otras situaciones que comprometen la solvencia de las obligaciones financieras.

A su vez, este problema puede traer otras complicaciones en la vida personal de los deudores, ya sea por conflictos familiares o por pérdida de la tranquilidad y ansiedad; pues el sobreendeudamiento puede traer procesos judiciales, por lo que es importante buscar orientación jurídica a tiempo.

Para Sol Villamizar, gerente de Villamizar Asociados, firma colombiana dedicada al acompañamiento jurídico y financiero de personas y empresas que atraviesan dificultades económicas, uno de los errores más frecuentes es esperar demasiado antes de buscar orientación: “Muchas personas llegan pensando que ya no existe ninguna alternativa. Nuestro trabajo empieza por escuchar su historia, revisar su realidad económica y explicarles con claridad qué mecanismos jurídicos pueden existir para enfrentar esa situación”, señaló la ejecutiva.

Por ese motivo, la firma explicó los mecanismos legales que, durante más de diez años, ha desarrollado para acompañar a más de 2.000 familias en procesos orientados a reorganizar su situación financiera, proteger sus derechos y encontrar alternativas legales frente al sobreendeudamiento.

Alternativas legales frente al sobreendeudamiento en Colombia

En el territorio colombiano existen mecanismos legales que permiten enfrentar situaciones de insolvencia y reorganizar las obligaciones, dependiendo de las características de cada caso. A continuación, le dejamos algunos:

Procedimientos de negociación de deudas para personas naturales.

Liquidación patrimonial directa.

Para las empresas que atraviesan dificultades, se pueden aplicar los mecanismos de reorganización empresarial contemplados en la Ley 1116 de 2006.

No obstante, cada procedimiento tiene requisitos, consecuencias y alcances diferentes. Por ese motivo, contar con asesoría jurídica desde las primeras etapas puede resultar determinante para comprender las opciones disponibles según cada caso.

De esta manera, con sede en Bogotá y Bucaramanga, Villamizar Asociados cuenta con un equipo interdisciplinario de abogados, profesionales contables y especialistas que analizan las obligaciones, los ingresos, los activos, los procesos judiciales y la capacidad real de pago antes de estructurar una estrategia para sus clientes en todo el país.

Además, la firma también ha evolucionado a través de la incorporación de tecnología, la automatización de procesos y nuevas áreas de servicio, ya que en su portafolio incluye la defensa de deudores, la negociación de obligaciones, la liquidación patrimonial, la reorganización empresarial, la liquidación de sociedades, el cobro de cartera y el acompañamiento contable y tributario.

“Detrás de cada expediente hay una persona, una familia o una empresa intentando resolver una situación difícil. Por eso, nuestra labor no consiste únicamente en tramitar procesos jurídicos. Consiste en orientar, explicar y acompañar decisiones que pueden transformar una etapa completa de la vida de nuestros clientes”, aseguró Villamizar.

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