Cortes de luz en Bogotá y Soacha este viernes 28 de agosto: conozca horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y Soacha este viernes 28 de agosto | Enel Colombia

La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este viernes 28 de agosto. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que seis localidades y algunos barrios de un municipio aledaño se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la suspensión del servicio se produce por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el viernes 28 de agosto

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 21 a calle 23 entre carrera 84 a carrera 86 en el barrio Modelia Occidental.

Localidad de Los Mártires

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 12 a calle 14 entre carrera 17 a carrera 19 en el barrio El Listón.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 16 a carrera 19 entre calle 11 a calle 13 en el barrio Voto Nacional.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 9 a calle 12 entre carrera 38 a carrera 41 en el barrio Los Ejidos.

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Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 64 a carrera 66 entre calle 8 a calle 10 en el barrio Salazar Gómez.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 4 a carrera 6 entre calle 48 Sur a calle 50 Sur en el barrio Molinos del Sur.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 129 a carrera 133 entre calle 128 a calle 131 en el barrio Tibabuyes.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 58 a carrera 60 entre calle 43 a calle 46 en el barrio La Esmeralda.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 56 a calle 60 entre carrera 55 a carrera 59 en el barrio Paulo VI.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:30 p. m., de la calle 154 a calle 156 entre carrera 7 a carrera 9 en el barrio Barrancas.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 113 a calle 114 entre carrera 14 a carrera 17 en el barrio San Patricio.

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Municipio de Soacha

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la calle 11 a calle 13 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este en el barrio El Libertador.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la calle 11 a calle 13 entre carrera 1 Este a carrera 3 Este en el barrio Parques del Sol I.

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