¿Habrá lluvia o sol?: Pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 28 de agosto

Pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 28 de agosto | Getty Images

La Alcaldía de Bogotá, a través del reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), dio a conocer en su página web el pronóstico del clima para este viernes 28 de agosto, el cual va a estar marcado por condiciones nubladas y no se descartan algunos episodios de lluvias ligeras.

En términos generales, a lo largo del día se van a presentar condiciones estables con predominio de tiempo seco, pero no se descartan algunas lloviznas en la ciudad.

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Reporte del IDIGER para este viernes 28 de agosto en Bogotá

En las primeras horas de la madrugada, se prevé que haya un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

De igual manera, se espera que la temperatura mínima estimada sea de 10 °C y máxima de 18 °C.

En la mañana, se estima que persista la nubosidad variable y predomine el tiempo seco en gran parte de la capital del país.

Asimismo, a lo largo del día se prevé cielo entre despejado y mayormente nublado en la noche.

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¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Con estos pasos usted podrá consultar en tiempo real el mapa de lluvias de forma sencilla y rápida desde un celular, tablet o computador.

Ingrese a la página web mapas.bogota.gov.co y, en el costado derecho, seleccione en el ícono de mapa. Luego, en la opción tipos de mapa, busque en la parte inferior, donde dice otros mapas, y de clic en el que dice ‘Lluvias’. Después de esto, en el buscador, que se encuentra en la parte superior de la izquierda, escriba la dirección del lugar en el que desea saber si está lloviendo o no. Por último, seleccione la dirección que reconoce el sistema y le va a mostrar en el mapa la ubicación que quería consultar.

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