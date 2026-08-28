Contrato de Don Matías en Tunja llega a la recta final con 39,33 % de ejecución

Tunja

El contrato a cargo de Don Matías SAS en Tunja enfrenta la recta final de su ejecución con un avance que, según el último reporte de la Secretaría de Infraestructura, alcanza el 39,33 %. La Administración Municipal anunció mesas de trabajo para revisar un plan de contingencia y las acciones que deberá implementar el contratista antes del vencimiento del plazo contractual.

El secretario de Infraestructura de Tunja, Elmer Román Díaz Ruíz, enfatizó que durante esta semana se adelantarán reuniones con Don Matías y la supervisión para conocer el cronograma ajustado y las medidas que permitan acelerar las obras.

“Le quedan 33 días, tendrá que trabajar día y noche para poder cumplir con su objeto final. Vamos a presentar esos planes de contingencia a la Supervisión y de los cuales nosotros tendremos que avalar”, señaló Díaz Ruíz.

El funcionario hizo énfasis en que, hasta el momento, la Administración Municipal no ha recibido formalmente obras terminadas por parte del contratista. Por esta razón, señaló que no se autorizarán entregas mientras la supervisión no compruebe la calidad y el cumplimiento de las cantidades contratadas.

“No hemos recibido por parte de esta Supervisión, por parte de la alcaldía, ningún tipo de obra, ni mucho menos entregado a la comunidad parcial, ni completamente, alguna actividad”.

Díaz Ruíz agregó que cada intervención deberá ser revisada antes de recibirla oficialmente, especialmente en los diferentes barrios donde se ejecutan las obras contempladas en el contrato.

“Hasta que nosotros como Supervisión no verifiquemos la calidad de la misma en la aplicación de las cantidades de obra en cada uno de los barrios y demás, pues no vamos a dar avales para entregárselas”.

Vale la pena señalar que el plazo establecido para el contrato se mantiene hasta el 30 de septiembre y, por ahora, la Alcaldía no contempla una prórroga.

La Administración espera que Don Matías presente un cronograma ajustado, un plan de contingencia y un denominado “choque de obra” que permita avanzar en los trabajos pendientes.

“En este momento no estamos pensando, y lo que se habló esta mañana en la mesa fue que el contratista debe entregar su cronograma ajustado, entregue su plan de contingencia y su choque de obra al 30 de septiembre. No se tiene contemplado por la alcaldía hacer una prórroga”.

El funcionario recordó que el contrato contempla cuatro componentes principales: vías, urbanismo, andenes y sector educativo. Sin embargo, el nivel de ejecución genera preocupación frente al tiempo restante.

Componente de espacio público registra 0 % de ejecución

Uno de los puntos que genera mayores cuestionamientos corresponde al componente de espacio público. Según el secretario, algunas actividades reportadas corresponden a trabajos preliminares, como excavaciones y movimientos de tierra, pero no representan una ejecución efectiva de las obras.

“Nuestros profesionales de la Secretaría han evidenciado el abandono de la obra. Van a hacer ese tipo de actividades, pero no hay ejecución alguna de los mismos; por eso el reporte de hoy y el porcentaje que yo di hoy en el informe es del 0 %”.

La Secretaría de Infraestructura continuará con la supervisión del contrato y las mesas de trabajo previstas, mientras se espera que el contratista presente las acciones necesarias para acelerar la ejecución antes de que finalice el plazo contractual.