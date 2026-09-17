18 municipios de Boyacá no han suscrito convenios con cuerpos de bomberos durante 2026

Boyacá

En medio de las emergencias por incendios forestales que se han registrado en diferentes zonas de Boyacá, el delegado departamental de Bomberos, Pablo Díaz, advirtió que 18 municipios del departamento no han suscrito durante 2026 convenios o contratos con cuerpos de bomberos para garantizar la atención de emergencias.

Díaz recordó que las administraciones municipales tienen la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio de bomberos y que, en caso de no contar con un organismo propio, pueden contratar con un cuerpo de bomberos de un municipio cercano.

“Es bien importante que cada uno de nuestros alcaldes y alcaldesas del departamento de Boyacá tenga su convenio firmado con un cuerpo de bomberos”, señaló.

Los 18 municipios que no tienen convenio

Estos son los municipios que no aparecen dentro de los 105 que cuentan con convenio, de un total de 123 municipios en Boyacá:

Briceño

Buenavista

Cubará

Chita

Gachantivá

Guayatá

Iza

Jericó

Páez

Pauna

Paya

Paz de Río

Pisba

San Luis de Gaceno

Santana

Susacón

Tópaga

Tununguá

Bomberos advierten dificultades para atender emergencias

El delegado departamental relató que recientemente recibió una solicitud para apoyar la atención de un incendio forestal en uno de los municipios de Boyacá. Sin embargo, al consultar con el alcalde sobre el cuerpo de bomberos con el que tenía contratado el servicio, la respuesta fue que durante 2026 no había suscrito ningún convenio.

“Yo voy a ir no a apoyar al alcalde municipal, sino a apoyar al cuerpo de bomberos que tiene convenio con ese municipio. Yo, como delegado departamental y desde Garagoa, no puedo ir a ayudar a la alcaldía de determinado municipio, sino que debo ir a apoyar al cuerpo de bomberos que tiene el convenio con ese municipio”, explicó.

Para el comandante, esta situación genera dificultades cuando se presenta una emergencia, porque los municipios deben tener previamente establecida la capacidad de respuesta y los organismos encargados de atenderla.

“Queda un poco difícil que un alcalde no tenga conocimiento de la norma y de la ley, que no se proteja su municipio y que, cuando tenga un incendio o una emergencia, empiece a llamar a los cuerpos de bomberos para que le ayuden cuando ese alcalde no tiene convenio”, manifestó.

Díaz insistió en que los municipios que no cuentan con cuerpo de bomberos propio pueden contratar con un organismo cercano, por lo que llamó a las administraciones a cumplir con esta obligación.

Más de 250 hectáreas afectadas por incendios

La advertencia se conoce mientras el departamento ha enfrentado varios incendios forestales. Según Pablo Díaz, se han registrado emergencias en sectores aledaños a Villa de Leyva, Ráquira, Guacamayas, Muzo, Sogamoso y Aquitania, entre otros municipios.

“Ya hemos tenido varios incendios forestales en el departamento de Boyacá. Van más de 250 hectáreas afectadas en el departamento”, aseguró.

En la atención de estas emergencias han participado los cuerpos de bomberos, los consejos municipales de gestión del riesgo, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policía Nacional.

El delegado departamental también recordó que las alcaldías deben contar con un Plan Municipal de Gestión del Riesgo actualizado y con la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias.

“Los consejos municipales de gestión del riesgo deben estar atentos: uno, con el convenio; dos, con la actualización del plan de gestión del riesgo, y tres, con la actualización de la estrategia municipal de respuesta a emergencias”, explicó.

Finalmente, Díaz señaló que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar actuaciones de los organismos de control. Aunque aseguró que hasta ahora no conoce sanciones en Boyacá contra alcaldes por no contratar el servicio de bomberos, mencionó que en departamentos como Antioquia y Valle del Cauca se han presentado sanciones.