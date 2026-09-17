Presidente del Concejo de Villa de Leyva pide rapidez al gobernador para designar alcalde encargado

Villa de Leyva

Tras la confirmación de la medida de aseguramiento contra el alcalde Víctor Gamboa, investigado por concusión y prevaricato por acción, crece el llamado a garantizar la continuidad del gobierno municipal.

Óscar Guerrero, presidente del Concejo Municipal de Villa de Leyva lamentó la situación personal del alcalde Gamboa, pero le pidió celeridad al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

“Lamentable la situación por la cual pasa el señor alcalde desde el plano personal, pero desde el punto de vista institucional también el municipio en este momento entra a pagar los platos rotos de unas malas decisiones que ha tomado el señor alcalde. El municipio queda atrasado o lacerado por esta esas malas decisiones del alcalde, toda vez que las obras están frenadas, se han aprobado recursos de los cuales el alcalde actual no ha querido ejecutar. No sé si por miedo o por inexperiencia en el cargo, no sé qué es lo que haya pasado. Las obras se encuentran detenidas y finalmente el que sufre es el villaleyvano, por lo que le hacemos un llamado muy respetuoso al señor gobernador para que decida de la terna que sea enviado según el procedimiento que aplique la ley y nombre alcalde encargado por lo que queda el periodo constitucional para efectos de que el municipio no se vea afectado”.

Si es hallado culpable, el alcalde Víctor Gamboa podría ser condenado a penas entre 4 y 15 años de prisión.