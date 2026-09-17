Familia del alcalde de Villa de Leyva confía en su inocencia y espera que se conozca la verdad

“La verdad no necesita gritos para defenderse; necesita tiempo, serenidad y personas dispuestas a sostenerla”, Esperanza Gamboa, hermana del alcalde de Villa de Leyva.

Villa de Leyva

En una publicación en sus redes sociales, Esperanza Gamboa, hermana del alcalde de Villa de Leyva quien está detenido en la cárcel Picota de Bogotá por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción se pronunció tras la decisión de una juez de confirmar la medida de aseguramiento. Lamentó el anuncio de la juez y habló del dolor que vive la familia.

“Hoy hablo como hermana, pero también desde el profundo dolor de una familia y de todas las personas que queremos a Víctor. Duele ver como una decisión judicial no solo afecta a una persona, sino también a una familia, a sus amigos y a tantos villaleyvanos que han acompañado este proceso con preocupación, esperanza y cariño”.

Dijo la hermana del alcalde que respetan la decisión y confían en la justicia.

“A pesar de la angustia que nos genera esta decisión, reiteramos como familia el respeto por las decisiones judiciales. Expresamos nuevamente la confianza en las instituciones”.

Pidió que le respeten los derechos a su hermano, el alcalde Víctor Gamboa.

“El proceso continúa y como familia seguiremos a su lado, confiando en que se respeten plenamente sus derechos y garantías y que la verdad pueda esclarecerse”.

Se declaró confiada en que se conozca la verdad.

“La verdad no necesita gritos para defenderse; necesita tiempo, serenidad y personas dispuestas a sostenerla”.

Dio gracias a las personas que han estado cerca de su familia en medio del proceso judicial de su hermano del que dijo seguirán creyendo.

“Hoy más que nunca necesitamos fortaleza, unidad y fe. A quienes han estado pendientes de Víctor y nos han acompañado, gracias de corazón. No vamos a dejar de creer en él”.