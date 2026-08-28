Comandante de Bomberos de Ventaquemada avanza en su recuperación tras brutal agresión

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar, avanza en su proceso de recuperación en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja / Foto: Bomberos de Ventaquemada.

Tunja

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar, continúa con su proceso de recuperación luego de la grave agresión que sufrió el pasado 13 de julio y que le provocó lesiones de consideración.

Así lo confirmó el cabo Jeffer Vargas, quien explicó que el oficial permaneció alrededor de 30 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario San Rafael de Tunja y que actualmente presenta algunos avances, aunque su recuperación será prolongada.

“Estuvo en UCI por más o menos 30 días y en ese momento ya está un poco más recuperado de las lesiones que sufrió. Las lesiones siempre fueron un poco desastrosas para su salud y bueno, ya vamos en su recuperación”, señaló Vargas.

El integrante del organismo de socorro indicó que Bolívar perdió la movilidad de diferentes partes de su cuerpo y que el proceso de recuperación comenzó con acciones básicas, como lograr abrir los ojos.

“Perdió movilidad de su cuerpo, en todas sus partes físicas perdió la movilidad y la recuperación empezó solamente abriendo los ojos. Ya ahí vamos y ahorita lo que empieza es tiempo, lo que empieza es la recuperación de él”, manifestó.

De acuerdo con la información conocida por los familiares y compañeros del comandante, el trauma sufrido fue severo, por lo que los especialistas han advertido que el proceso de recuperación requerirá tiempo y acompañamiento permanente.

“Ya gracias a Dios empezamos a ver recuperación por parte de él. Lo que nos informan los médicos es que va a ser una recuperación lenta, porque el trauma que sufrió fue muy severo, las heridas que tuvo fueron muy severas”, explicó el cabo Jeffer Vargas.

Mientras Bolívar continúa su recuperación, los cuerpos de bomberos de Boyacá preparan una jornada de protesta pacífica para llamar la atención sobre el caso y exigir avances en la investigación.

Bomberos realizarán sirenazo en Tunja

Este viernes, a partir de las 3:00 de la tarde, integrantes de diferentes cuerpos de bomberos se concentrarán en la Plaza de Bolívar de Tunja para realizar un sirenazo como muestra de respaldo al comandante de Ventaquemada.

La actividad contempla el encendido de las sirenas de los vehículos de emergencia durante aproximadamente un minuto. Según Vargas, también busca reclamar por la demora en el proceso judicial relacionado con la agresión.

“Lo que vamos a hacer es que se van a reunir todas las entidades de bomberos que quieran colaborarnos, reunirnos en la Plaza de Bolívar para realizar el sirenazo, más o menos por un minuto”, indicó.

El cabo agregó que la movilización busca evitar que el caso quede en el olvido y pedir que las autoridades avancen en las actuaciones correspondientes.

“Esta es nuestra forma de protesta, una protesta pacífica para que se tenga en cuenta el caso de mi teniente y no quede en una impunidad, porque sabemos que es una persona que ha servido mucho a la comunidad”, sostuvo Vargas.

Otro de los motivos de preocupación para los integrantes del cuerpo de bomberos es que, según la información entregada por Vargas, la persona señalada como responsable de la agresión continúa libre.

El cabo manifestó que conocieron que el presunto agresor habría abandonado el lugar donde residía, situación que aumenta la preocupación entre los compañeros del comandante.

Hasta el momento, entre cinco y seis cuerpos de bomberos del departamento han confirmado su participación en el sirenazo, aunque se espera que más organismos de socorro se sumen a la jornada.

Vargas también destacó la trayectoria de Bolívar y su trabajo en favor de los organismos de socorro de Boyacá.

“Él ha servido mucho a la comunidad, no solamente a la población de Ventaquemada, sino a muchas otras poblaciones, porque ha estado muy pendiente de toda la parte jurídica de cuerpos de bomberos de todo Boyacá”, afirmó.