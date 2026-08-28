Capturado en Cali hombre que hirió a dos agentes de tránsito tras huir cuatro veces de un control. Foto: Policía.

Dos agentes de tránsito resultaron lesionados durante una persecución que comenzó en Cali y terminó en la vía Cali-Candelaria, donde la Policía capturó al conductor de un vehículo negro.

El procedimiento comenzó en la calle 73 con carrera 8, cuando los agentes ordenaron detener el vehículo de placas LAC120. Según el reporte de las autoridades, el conductor ya había evadido dos controles y volvió a hacerlo por tercera vez.

Durante la fuga, el vehículo habría lesionado en una mano a uno de los agentes, quien sufrió una herida de gravedad. El conductor continuó hacia el barrio 7 de Agosto y, posteriormente, llegó al semáforo de la diagonal 15 con carrera 14.

Allí, los agentes volvieron a ordenarle que se detuviera, pero el hombre habría ignorado el requerimiento por cuarta vez y arrolló a otro agente de tránsito, quien también resultó gravemente lesionado.

La Policía fue alertada y activó un Plan Candado. El conductor tomó la vía Cali-Candelaria y finalmente fue interceptado en el sector de La Nubia, donde fue capturado.

Durante la inspección del vehículo se encontró que las placas LAC120, que llevaba instaladas, no correspondían al automotor. Debajo de estas fueron halladas las placas HAZ855, que sí corresponden al automotor.

Peritos de Automotores de la Sijín realizaron las verificaciones técnicas y establecieron las irregularidades en los sistemas de identificación del vehículo. Las autoridades también reportaron que la documentación de las placas encontradas estaba vencida.

Además, durante el procedimiento las autoridades se establecieron que el conductor cumplía una medida de detención domiciliaria por hurto calificado y agravado, delito por el que había sido capturado en 2023.

El capturado y el vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Candelaria. El hombre deberá responder por falsedad marcaria, violencia contra servidor público y las demás conductas que sean determinadas dentro de la investigación