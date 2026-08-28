Cómo se puede consultar una moto robada por placa: Pasos para verificar en el RUNT y más

Actualmente, en Colombia, las motos se han convertido en el principal medio de transporte de los ciudadanos, ya que facilita su movilidad, ahorrando tiempo y combustible. Incluso, para 2026, se proyecta que el mercado venda cerca de 1.2 millones de unidades.

Por esta razón, comprar una motocicleta usada puede representar un ahorro importante, pero antes de cerrar el negocio es fundamental revisar que el vehículo no tenga problemas legales, reportes de robo o antecedentes que puedan generar inconvenientes al nuevo propietario.

En Colombia existen diferentes herramientas que permiten consultar información relacionada con una moto antes de comprarla. Una de las principales es el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), plataforma que reúne información sobre los vehículos, conductores y trámites de tránsito realizados en el país.

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¿Cómo consultar una moto por placa en el RUNT?

El RUNT permite acceder a información relacionada con el historial de una motocicleta. Para realizar la consulta, el interesado debe ingresar a la página oficial del sistema y dirigirse a la opción “Consulta ciudadana”.

A través de esta herramienta es posible conocer diferentes datos asociados al vehículo. Para realizar la consulta se necesita principalmente la placa de la motocicleta, por lo que no es necesario contar con una autorización del propietario para verificar la información disponible.

Ingrese a la página oficial del RUNT.

Busque la opción “Consulta ciudadana”.

Seleccione la consulta relacionada con vehículos.

Digite la placa de la motocicleta.

de la motocicleta. Siga las instrucciones que aparecen en la plataforma.

Revise la información disponible sobre el vehículo.

La consulta del historial tiene un costo de $33.963, de acuerdo con la información suministrada para este trámite.

¿Qué información se puede conocer de una moto?

Revisar estos datos antes de comprar una motocicleta permite identificar situaciones que podrían convertirse en un problema después de realizar el traspaso.

Entre la información que puede encontrarse está el historial del vehículo, accidentes registrados, posibles embargos, prendas y el histórico de propietarios. Estos datos pueden servir para comparar la información entregada por el vendedor con los registros oficiales.

Sin embargo, si la intención específica es confirmar que una moto no tiene un reporte de hurto, es recomendable complementar la consulta con otras verificaciones y no limitarse únicamente al historial del vehículo.

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¿Cómo consultar gratis el historial de una moto?

Para quienes buscan una alternativa gratuita, también existen herramientas que permiten verificar determinada información relacionada con accidentes de tránsito.

Una de ellas es el Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito (SIGAT), que permite consultar información relacionada con accidentes registrados en Bogotá y verificar si existen reportes asociados en las bases de datos de Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT) de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Esta alternativa puede ser útil para conocer si la motocicleta registra antecedentes de accidentes en los sistemas disponibles, aunque su alcance depende de la información que haya sido reportada y de la jurisdicción correspondiente.