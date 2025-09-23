¿Quiénes deben actualizar el RUNT?: Link oficial para renovarlo desde su celular

El Registro Único Nacional de Transporte, mejor conocido como RUNT, es la plataforma que consigna toda la información sobre los conductores y los vehículos que actualmente están en circulación en Colombia, así como las licencias de tránsito, las infracciones y los seguros, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia frente a los trámites que se solicitan.

Este sistema permite registrar, validar y autorizar los trámites que deseen realizar los conductores. Asimismo, facilita la comunicación entre los organismos de tránsito, las autoridades de cada ciudad y las aseguradoras gracias a la información que maneja sobre ellos y sus vehículos.

Por otra parte, los ciudadanos también podrán acceder al RUNT para consultar, por ejemplo, si tienen alguna infracción de tránsito vigente o si una empresa de transporte público, incluyendo intermunicipal, opera con la autorización correspondiente. Este proceso además se puede llevar a cabo de forma virtual, por lo que no es necesario presentarse en un punto de atención presencial.

¿Es necesario actualizar el RUNT?

Si bien no existe una frecuencia definida para que una persona realice la actualización del RUNT, hay dos casos puntuales en los que debe llevar a cabo este proceso:

Hay un cambio en su información personal (dirección de residencia, correo electrónico o número de teléfono).

Registra un trámite en la plataforma.

Ahora bien, el proceso para actualizar el RUNT se puede llevar a cabo de forma presencial o virtual. Si un ciudadano decide hacerlo por la segunda vía, deberá seguir el siguiente paso a paso:

Ingresar a la página web oficial del RUNT ( www.runt.gov.co ).

). Seleccionar la opción Actualización de Datos en RUNT .

. Dar clic en el botón Ingrese aquí.

Ingresar su tipo, número de documento, primer y segundo nombre , y además hacer la validación de seguridad que pide la plataforma.

, y además hacer la validación de seguridad que pide la plataforma. Diligenciar el formulario para que pueda agregar o cambiar los datos que necesite.

que necesite. Una vez registre los cambios, deberá cancelar el valor de la tarifa a través de PSE.

Es importante resaltar que, para el año 2025, el registro inicial del RUNT tiene un costo de 21.300 pesos. Mientras que la actualización está por un precio de 5.900 pesos. Asimismo, el ciudadano puede llevar a cabo este proceso como máximo tres veces durante el mes por medio de la página web.

Por otra parte, el usuario solamente dispone tres intentos para llevar a cabo el proceso. De lo contrario, deberá esperar cinco horas para reanudarlo o bien puede acercarse de forma presencial a un Organismo de Tránsito o a la Dirección Territorial del Ministerio de Transporte.

¿Cómo funciona la actualización de datos de forma presencial?

El proceso para hacer la actualización del RUNT de forma presencial en Bogotá es el siguiente: