Estudiante de Física de la UPTC participará en misión de simulación espacial

La estudiante de Física de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Luisa Fernanda Pachón, fue seleccionada entre ocho mujeres para participar en una misión de simulación espacial. El ejercicio se desarrollará durante 15 días en un hábitat ubicado en Tocancipá, bajo restricciones de agua, luz solar y comunicación.

Pachón explicó que llegó a la convocatoria a través de la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial, ACMA, y posteriormente fue sometida a evaluaciones con psicólogos y expertos del área. «...Luego fui seleccionada por los diferentes equipos, como Sidonia y también ACMA...», relató.

La estudiante, próxima a culminar su pregrado y vinculada a un grupo de investigación en Física de Materiales, hará parte de una tripulación de ocho personas, con tres integrantes de respaldo. Su responsabilidad estará relacionada directamente con el desarrollo científico de la misión.

«...Mi cargo en la misión va a ser coordinadora de experimentos y carga útil...», explicó Luisa Fernanda Pachón. Durante el confinamiento estará pendiente de los experimentos que se desarrollen y de la carga útil, mientras dos estudiantes trabajarán desde tierra en investigaciones sobre materiales y protección radiológica, con acompañamiento de investigadores de psicología antes, durante y después de la misión