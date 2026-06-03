“Retos de Investigación en Salud-Sustancias Psicoactivas”: Alcaldía y Atenea cerraron convocatoria

La Alcaldía de Bogotá anuncio el cierre de convocatoria “Retos de Investigación en Salud - Sustancias Psicoactivas: gestión del conocimiento para el fortalecimiento de intervenciones”, una iniciativa que busca fortalecer la investigación y aplicar la evidencia científica sobre el consumo de sustancias Psicoactivas y la salud pública en la ciudad.

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La convocatoria recibió 16 propuestas presentadas por alianzas entre universidades, centros de investigación y otros sectores de ciencia, tecnología e innovación.

“Cerramos la convocatoria de este año con la participación de más de 50 grupos de investigación, que realizaron propuestas relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas, las estrategias del Plan de Intervenciones Colectivas y el uso medicinal de sustancias”, informó Salomé Valencia, asesora de despacho de la Secretaría Distrital de Salud.

Asimismo, cuenta con una inversión superior a los $1.067 millones de pesos, esa es la capacidad de recursos para cofinanciar siete proyectos de investigación.

Según Adriana Gutiérrez, gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación de Atenea, esta iniciativa busca impulsar soluciones basadas en evidencia para responder a desafíos prioritarios que enfrenta la ciudad en materia de salud.

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