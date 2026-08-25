Santa Fe vs River Plate, por la vuelta de los octavos de Sudamericana: Fecha, hora y alineaciones

Santa Fe vs River Plate por la vuelta de los octavos de final: Fecha y hora del partido. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

El próximo miércoles 26 de agosto, Independiente Santa Fe jugará en territorio argentino la vuelta de la Copa Sudamericana frente a River Plate. En el partido de ida, a pesar de intensidad de ambos equipos en diferentes pasajes del partido, ninguno de los dos logró marcar y el compromiso quedó en ceros.

Así se desarrolló la ida

En el primer tiempo, los Cardenales pegaron dos pelotas en el palo de la mano de Nahuel Bustos, quien a inicios de los segundos 45′ falló un mano a mano que mandó por encima tras intentar una vaselina.

Por parte de River, que dominó sobretodo en la primera mitad, no tuvo ninguna ocasión clara, a parte de una en el primer minuto que el portero Asprilla pudo mandar al córner luego de un cabezazo de Lautaro Rivero asistido por Ángel Correa.

¿Cómo llegan los equipos a la vuelta?

El equipo local atraviesa un mal monento: viene de empatar con Velez Sarsfield en la fecha interzonal del fútbol argentino, lo que lo ubica en la penúltima casilla de la Liga con apenas 4 puntos en 6 partidos. Semanas antes había sido eliminado de la Copa Argentina por Aldosivi. Su siguiente partido será contra Banfield en condición de visitante.

Por el lado de Santa Fe, jugó el fin de semana contra el América de Cali en El Campín. Dicho compromiso se vio temporalmente suspendido debido a disturbios entre ambas hinchadas dentro del terreno de juego, aún así, el partido se pudo reanudar y terminó 0-0. El León es undécimo y suma 5 puntos en 4 partidos, firmando un inicio de liga irregular.

Fecha, hora y posibles alineaciones

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Alexis Zapata, Nahuel Bustos, Jader Obrian y Hugo Rodallega.

D.T.: Pablo Repetto.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada, Ángel Correa, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.

D.T.: Eduardo Coudet.

River Plate vs Santa Fe, octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana

Fecha: 26 de agosto

Hora: 7:30 PM (hora colombiana)

Estadio: Más Monumental

Competición: Copa Sudamericana - Octavos de final (vuelta)