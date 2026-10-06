Ranking UCI: así quedó posicionado Nairo Quintana, luego de disputar su última carrera profesional

Nairo Quintana le dijo adiós a una carrera cargada de éxitos y proezas para el fútbol colombiano. El Giro de Emilia 2026 marcó el final de una época para el deporte nacional, pues fue allí en donde el boyacense afrontó su última salida en la élite.

REVIVA ACÁ LA ÚLTIMA CARRERA DE NAIRO QUINTANA EN LA ÉLITE

Luego de una despedida que estuvo a su altura, todos los pedalistas haciéndole el pasillo con sus bicicletas, Nairo salió al ruedo en las carreteras italianas con la indumentaria del Movistar Team, equipo que lo llevó al continente europeo y ahora lo despide como toda una leyenda.

Luego de casi 198 kilómetros de recorrido entre Ferrara y Bologna (San Luca), el nacido en Cómbita concluyó en la casilla 48° con una diferencia de 5′31″ respecto al vencedor Davide Piganzoli (Visma). Y así, se apagó la vela del que para muchos es el mejor ciclista sudaméricano de la historia.

Así quedó posicionado Nairo Quintana en el ranking UCI

Finalizada su última competición, Nairo Quintana recibió una actualización de la casilla que ocupa en el ranking UCI (Unión Ciclística Internacional), conteo que organiza a los ciclistas de todo el mundo según el puntaje obtenido en las diferentes competiciones. Lamentablemente cayó tres posiciones y terminó ubicado en el puesto 301° con 331 puntos.

Es preciso recordar que la mejor posición del boyacense en esta clasificación fue la cuarta casilla, la cual ocurrió al término de la temporada 2016, cuando ganó la Vuelta a España y fue tercero en el Tour de Francia.

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¿Cómo están posicionados los colombianos en el ranking UCI?

El ciclista colombiano mejor ubicado en el ranking UCI es Egan Bernal, quien aparece en la ubicación 52 con 1398.75 puntos. Lo sigue Santiago Buitrago (59°) con 1288.29 unidades y cierra el podio Harold Tejada (73°) con 1100.

Repase a continuación el top-10 de los colombianos en este conteo: