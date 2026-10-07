¿Cuándo vuelve la UEFA Nations League? Italia vs. Francia y más partidazos en las próximas fechas
El torneo de selecciones europeas se toma una pausa de cara a la definición de la fase de grupos, cuando se revivirán duelos imperdibles.
La UEFA Nations League ha sido en 2026 la oportunidad para los amantes del fútbol de ver la consolidación de figuras individuales y selecciones europeas que tuvieron destacada participación en el mundial y desde ya se perfilan para el 2030.
En ese orden de ideas, después de las cuatro primeras jornadas, que se jugaron entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, la expectativa está sobre los campeones del mundo, España, quienes junto a Portugal y Suiza en la liga B, acumulan la mayor cantidad de puntos (12) en sus respectivos grupos.
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Asimismo, en cuanto a efectividad de cara al arco, se vive un mano a mano entre los compañeros del Bayern Múnich, Harry Kane y Michel Olise, con 4 goles y 2 asistencias cada uno; seguidos muy de cerca por otros nombres de élite como Jude Bellingham (un gol y 4 asistencias) y Lamine Yamal (4 goles, una asistencia).
Próximos partidos UEFA Nations League noviembre 2026
Si algo ha destacado de la edición 2025-2026 de la UEFA Nations League, han sido los duelos imperdibles que se vienen dando desde la fase de grupos entre selecciones candidatas a ganar el certamen.
Entre los partidazos que se avizoran para el cierre de los grupos, el Italia vs. Francia se roba los focos junto al encuentro entre Inglaterra y España. Sin embargo, habrá otros enfrentamientos de gran factura entre selecciones como Portugal vs. Dinamarca y Alemania ante Países Bajos.
El calendario completo de las fechas 5 y 6 de la UEFA Nations League tendrá los siguientes partidos:
Fecha 5
Jueves 12 de noviembre
- A1: Turquía - Bélgica
- C2: Armenia - Chipre
- A1: Italia - Francia
- A3: Chequia - España
- A3: Inglaterra - Croacia
- C1: Albania - Finlandia
- C1: San Marino - Bielorrusia
- C2: Montenegro - Letonia
Viernes 13 de noviembre
- C3: Moldavia - Kazajistán
- S2: Países Bajos - Grecia
- A2: Serbia - Alemania
- B1: Escocia - Macedonia del Norte
- B1: Eslovenia - Suiza
- C3: Eslovaquia - Islas Feroe
- C4: Bulgaria - Islandia
- C4: Luxemburgo - Estonia
- D1: Andorra - Gibraltar
- D2: Liechtenstein - Azerbaiyán
Sábado 14 de noviembre
- B3: Kosovo - Israel
- A4: Noruega - Gales
- B2: Georgia - Hungría
- A4: Portugal - Dinamarca
- B2: Irlanda del Norte - Ucrania
- B3: Austria - República de Irlanda
- B4: Rumanía - Polonia
- B4: Suecia - Bosnia y Herzegovina
Fecha 6
Domingo 15 de noviembre
- C2: Chipre - Montenegro
- C2: Letonia - Armenia
- C1: Bielorrusia - Albania
- C1: Finlandia - San Marino
- A1: Bélgica - Italia
- A1: Francia - Turquía
- A3: Croacia - Chequia
- A3: España - Inglaterra
Lunes 16 de noviembre
- C3: Islas Feroe - Moldavia
- C3: Kazajistán - Eslovaquia
- C4: Estonia - Bulgaria
- C4: Islandia - Luxemburgo
- D2: Lituania - Liechtenstein
- A2: Alemania - Países Bajos
- A2: Grecia - Serbia
- B1: Macedonia del Norte - Eslovenia
- B1: Suiza - Escocia
- D1: Gibraltar - Malta
Martes 17 de noviembre
- A4: Dinamarca - Noruega
- A4: Gales - Portugal
- B2: Hungría - Irlanda del Norte
- B2: Ucrania - Georgia
- B3: Israel - Austria
- B3: República de Irlanda - Kosovo
- B4: Bosnia y Herzegovina - Rumanía
- B4: Polonia - Suecia
¿La UEFA Nations League da cupo al Mundial 2030?
Aunque no da cupo directo al Mundial 2030 que se realizará en España, Portugal y Marruecos, la UEFA Nations League sí le brinda a las selecciones europeas una oportunidad adicional para asistir.
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De esta manera, los cuatro mejores ganadores de grupo de la Nations League tendrán oportunidad de avanzar al repechaje en caso de no haber alcanzado el primer ni el segundo lugar en sus respectivos grupos de eliminatorias.
En la anterior edición de la Copa del Mundo, selecciones como Suecia, Turquía, Bosnia y Herzegovina y República Checa lograron clasificarse por esta vía.
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