¿Cuándo vuelve la UEFA Nations League? Italia vs. Francia y más partidazos en las próximas fechas

¿Cuándo vuelve la UEFA Nations League? Italia vs. Francia y más partidazos en la próxima fecha. Getty Images

La UEFA Nations League ha sido en 2026 la oportunidad para los amantes del fútbol de ver la consolidación de figuras individuales y selecciones europeas que tuvieron destacada participación en el mundial y desde ya se perfilan para el 2030.

En ese orden de ideas, después de las cuatro primeras jornadas, que se jugaron entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, la expectativa está sobre los campeones del mundo, España, quienes junto a Portugal y Suiza en la liga B, acumulan la mayor cantidad de puntos (12) en sus respectivos grupos.

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Asimismo, en cuanto a efectividad de cara al arco, se vive un mano a mano entre los compañeros del Bayern Múnich, Harry Kane y Michel Olise, con 4 goles y 2 asistencias cada uno; seguidos muy de cerca por otros nombres de élite como Jude Bellingham (un gol y 4 asistencias) y Lamine Yamal (4 goles, una asistencia).

Próximos partidos UEFA Nations League noviembre 2026

Si algo ha destacado de la edición 2025-2026 de la UEFA Nations League, han sido los duelos imperdibles que se vienen dando desde la fase de grupos entre selecciones candidatas a ganar el certamen.

Entre los partidazos que se avizoran para el cierre de los grupos, el Italia vs. Francia se roba los focos junto al encuentro entre Inglaterra y España. Sin embargo, habrá otros enfrentamientos de gran factura entre selecciones como Portugal vs. Dinamarca y Alemania ante Países Bajos.

El calendario completo de las fechas 5 y 6 de la UEFA Nations League tendrá los siguientes partidos:

Fecha 5

Jueves 12 de noviembre

A1: Turquía - Bélgica

C2: Armenia - Chipre

A1: Italia - Francia

A3: Chequia - España

A3: Inglaterra - Croacia

C1: Albania - Finlandia

C1: San Marino - Bielorrusia

C2: Montenegro - Letonia

Viernes 13 de noviembre

C3: Moldavia - Kazajistán

S2: Países Bajos - Grecia

A2: Serbia - Alemania

B1: Escocia - Macedonia del Norte

B1: Eslovenia - Suiza

C3: Eslovaquia - Islas Feroe

C4: Bulgaria - Islandia

C4: Luxemburgo - Estonia

D1: Andorra - Gibraltar

D2: Liechtenstein - Azerbaiyán

Sábado 14 de noviembre

B3: Kosovo - Israel

A4: Noruega - Gales

B2: Georgia - Hungría

A4: Portugal - Dinamarca

B2: Irlanda del Norte - Ucrania

B3: Austria - República de Irlanda

B4: Rumanía - Polonia

B4: Suecia - Bosnia y Herzegovina

Fecha 6

Domingo 15 de noviembre

C2: Chipre - Montenegro

C2: Letonia - Armenia

C1: Bielorrusia - Albania

C1: Finlandia - San Marino

A1: Bélgica - Italia

A1: Francia - Turquía

A3: Croacia - Chequia

A3: España - Inglaterra

Lunes 16 de noviembre

C3: Islas Feroe - Moldavia

C3: Kazajistán - Eslovaquia

C4: Estonia - Bulgaria

C4: Islandia - Luxemburgo

D2: Lituania - Liechtenstein

A2: Alemania - Países Bajos

A2: Grecia - Serbia

B1: Macedonia del Norte - Eslovenia

B1: Suiza - Escocia

D1: Gibraltar - Malta

Martes 17 de noviembre

A4: Dinamarca - Noruega

A4: Gales - Portugal

B2: Hungría - Irlanda del Norte

B2: Ucrania - Georgia

B3: Israel - Austria

B3: República de Irlanda - Kosovo

B4: Bosnia y Herzegovina - Rumanía

B4: Polonia - Suecia

¿La UEFA Nations League da cupo al Mundial 2030?

Aunque no da cupo directo al Mundial 2030 que se realizará en España, Portugal y Marruecos, la UEFA Nations League sí le brinda a las selecciones europeas una oportunidad adicional para asistir.

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De esta manera, los cuatro mejores ganadores de grupo de la Nations League tendrán oportunidad de avanzar al repechaje en caso de no haber alcanzado el primer ni el segundo lugar en sus respectivos grupos de eliminatorias.

En la anterior edición de la Copa del Mundo, selecciones como Suecia, Turquía, Bosnia y Herzegovina y República Checa lograron clasificarse por esta vía.

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