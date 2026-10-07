¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Prográmese con el rival, fechas y sedes

La Selección Colombia dejó saldo de un triunfo, un empate y una derrota en la fecha FIFA de septiembre-octubre. La Tricolor inició con igualdad ante México (1-1), luego cayó frente a Paraguay (0-1) y se impuso en el último juego contra Perú (2-0).

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Frente al equipo Inca, tuvo un mejor rendimiento en el segundo tiempo gracias a las modificaciones. El autor del primer gol fue el jugador de Atlético Nacional, Samuel Velásquez, quien capitalizó desde fuera del área un rebote y, al tomarla como venía, marcó un golazo al minuto 68′. Luego anotó Daniel Arcila con un remate desde el borde del área que terminó confundiendo al arquero Pedro Gallese.

De los 26 jugadores convocados por el técnico, Néstor Lorenzo, jugaron 24, pues se quedaron sin actuar el defensor central Royer Caicedo y el extremo del América de México, Óscar Perea. En el duelo ante Perú tuvieron su estreno con la Tricolor Juan Manuel Rengifo y Daniel Arcila, ambos ingresando desde el banco.

Asimismo, los tres arqueros tuvieron acción, pues Álvaro Montero jugó contra México, Aldair Quintana ante Paraguay y Kevin Mier con Perú. En el caso de Quintana, no pudo hacer parte de la nómina para el último partido, debido al protocolo por conmosión que tuvo que cumplir luego de recibir un golpe en la cabeza en el duelo con los guaranies.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Rival, fechas y sedes de los partidos

La Selección Colombia volverá a tener acción en poco más de un mes. El rival será Chile a doble encuentro, primero en territorio nacional y luego en suelo chileno.

“El Comité Ejecutivo tomó la decisión de que esa taquilla irá para los damnificados por el sismo que afectó al país y la ciudad de Cali”, dijo Ramón Jesurún en su momento al anunciar a la Sucursal del Cielo como la sede para el primer duelo.

Así las cosas, la Selección Colombia regresa al Pascual Guerrero luego de haber jugado por última vez un amistoso ante Dinamarca en 1999, que terminó en empate 1-1.

Lorenzo y Muñoz defendieron el proceso de la Selección: “Más allá de un equipo, es una familia”

Viernes 13 de noviembre

- Colombia vs. Chile

Estadio Pascual Guerrero de Cali

Hora: Por confirmar

Martes 17 de noviembre

- Chile vs. Colombia

Estadio Nacional de Chile

Hora: Por confirmar