Veinte municipios de Boyacá enfrentan dificultades por falta de agua

La disminución de las lluvias comienza a generar problemas de abastecimiento de agua en diferentes zonas de Boyacá. Caldas, Chiquinquirá, Chivatá, Cómbita, Iza, Moniquirá, Motavita, Otanche, Paipa, Paz de Río, Sáchica, San José de Pare, Santa Sofía, Santana, San Pablo de Borbur, Soracá y Tunja están entre los municipios que requieren atención para garantizar el suministro a las comunidades.

José Ubaldo Castro, director de Gestión del Riesgo de Boyacá, explicó que cerca de 20 municipios necesitan actualmente apoyo de la Gobernación para atender las dificultades tanto en sectores urbanos como rurales.

La situación más crítica se concentra en la provincia de Occidente, donde algunas fuentes de abastecimiento se han reducido entre un 80 y un 90 por ciento. Moniquirá, Paipa, Sáchica y Caldas también han registrado históricamente problemas relacionados con el desabastecimiento.

Para responder a la emergencia se dispuso el transporte de agua mediante carrotanques y tanques móviles. Castro advirtió que la situación puede agravarse y solicitó a la comunidad reducir el desperdicio. «...Cada gota cuenta, cada litro cuenta...», señaló, al advertir que el agua podría hacer falta hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.