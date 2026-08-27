Restringen zona cercana a Murano Plaza por riesgo en fachada

Una inspección realizada por la Gerencia para la Gestión del Riesgo de Sogamoso identificó afectaciones en el conjunto residencial Murano Plaza, después de los movimientos sísmicos registrados durante los últimos días.

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La revisión encontró fisuras en algunos muros internos y externos que podrían estar relacionadas con asentamientos diferenciales del terreno y movimientos sísmicos. Sin embargo, la principal preocupación está en una fisura vertical ubicada en la fachada occidental, debido al posible desprendimiento de material.

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Por prevención, fue delimitada y restringida una zona de tránsito cercana al Colegio Cooperativo Reyes Patria. La medida busca reducir el riesgo para estudiantes, residentes y peatones mientras se adelantan las intervenciones necesarias.

La administración de Murano Plaza deberá reforzar los anclajes de la fachada. Mientras se ejecutan los trabajos, la Gerencia para la Gestión del Riesgo continuará realizando seguimiento técnico y verificando las condiciones de seguridad del sector.