ÓRBITA 2026 llevará la inteligencia artificial a las empresas de Tunja

“No solamente va a ser un tema teórico, este va a ser un tema absolutamente práctico y con herramientas tangibles para nuestros empresarios”, Sergio Tolosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja

Tunja

La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología del futuro para convertirse en una herramienta que ya está transformando la manera de trabajar, producir y hacer negocios. Frente a este escenario, la Cámara de Comercio de Tunja realizará el próximo 2 de septiembre ÓRBITA 2026, Cumbre de Innovación e Inteligencia Artificial, un espacio para acercar estas tecnologías al sector empresarial.

El encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, bajo el lema “Empresas en trayectoria hacia el futuro”, y estará dirigido a empresarios, emprendedores, comerciantes, estudiantes, universidades, entidades y personas interesadas en conocer las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Armando Tolosa, explicó que el objetivo es que los participantes no solamente reciban información, sino que puedan aplicar las herramientas en sus propias organizaciones.

“Queremos que las empresas crezcan de la mano con la tecnología, la inteligencia artificial y la innovación”, señaló Tolosa, quien destacó que la participación será gratuita.

El funcionario invitó a los asistentes a llevar computador, laptop o tableta, debido a que la jornada tendrá un componente práctico para que los empresarios puedan desarrollar soluciones aplicables a sus negocios.

“No solamente va a ser un tema teórico, este va a ser un tema absolutamente práctico y con herramientas tangibles para nuestros empresarios”, afirmó.

Expertos y talleres

La programación contará con invitados nacionales e internacionales. Uno de ellos será Felipe Salinas, fundador y CEO de una startup de inteligencia artificial con sede en San Francisco, Estados Unidos, quien ofrecerá la conferencia “IA para empresarios: lo que está pasando y cómo no quedarse atrás”.

También participará Gabriel Andrés Alzate Acuña, embajador Claude Colombia y fundador de DatosCol, quien estará a cargo de la charla “¿Empresa inteligente o empresa estúpida? Revolución de la IA empresarial”, además del taller “Automatiza tu empresa con IA”.

Durante este espacio, los asistentes podrán conocer cómo los agentes de inteligencia artificial pueden apoyar tareas empresariales como la elaboración de informes, Business Intelligence, creación de páginas web y capacitaciones.

La agenda también contará con Germán Cadena Vanegas, representante para Colombia de Google for Education, quien desarrollará talleres relacionados con el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje y la transformación empresarial.

Además, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación, CATI, ofrecerán espacios sobre vigilancia tecnológica, patentes, propiedad intelectual e inteligencia artificial, mientras que la Secretaría TIC y Gobierno Abierto de Boyacá participará con el taller “Marketing inteligente”, enfocado en el uso de IA para fortalecer campañas y estrategias de comunicación.

Uno de los ejercicios destacados será “Construye tu primer agente de IA”, en el que los participantes podrán identificar una necesidad real de su empresa y desarrollar un agente de inteligencia artificial funcional, sin necesidad de saber programación.

Competitividad empresarial

ÓRBITA 2026 también servirá como escenario para presentar la vinculación de la Cámara de Comercio de Tunja a AWS Entrena Boyacá, estrategia de la Secretaría TIC y Gobierno Abierto de Boyacá y Amazon Web Services, que contempla cupos preferenciales para empresarios del departamento.

Para Sergio Armando Tolosa, el reto de las empresas ya no está en esperar la llegada de la inteligencia artificial, sino en aprender a utilizarla para mejorar sus procesos.

“Hoy en día es muy importante que las empresas, los empresarios y los negocios tengan esas herramientas, tengan ese conocimiento y esas soluciones aplicables a las empresas”, manifestó.

Con esta cumbre, la Cámara de Comercio de Tunja busca que empresarios y emprendedores pasen de conocer la transformación tecnológica a experimentarla y convertirla en soluciones concretas para sus organizaciones.