Terapia ECMO llega a Boyacá: cinco pacientes ya han recibido este tratamiento

Clínica Medilaser puso en marcha el único programa ECMO de Boyacá, una tecnología de soporte vital avanzado / Foto: Prensa Medilaser Tunja.

Tunja

Un importante avance para la atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares y condiciones críticas se puso en marcha en Boyacá con la implementación de la terapia ECMO en Medilaser Tunja. Esta tecnología permite brindar soporte temporal a las funciones del corazón y los pulmones en pacientes que requieren atención especializada.

De acuerdo con Edgar Vargas, gerente de Medilaser Tunja, la llegada de esta tecnología es el resultado de un proceso de preparación institucional que se extendió durante aproximadamente dos años e incluyó capacitación del personal, entrenamiento y adquisición de equipos especializados.

“Fruto de un proyecto de dos años de capacitación, de entrenamiento de nuestro personal, de dotación tecnológica y de preparación institucional, logramos implementar la terapia ECMO para Boyacá y la región. Es una excelente noticia para todos nuestros paisanos”, explicó Vargas.

La terapia ECMO se incorpora al programa cardiovascular que Medilaser ha desarrollado durante los últimos 17 años en Boyacá y que incluye servicios como hemodinamia, cirugía cardiovascular y electrofisiología.

Según el gerente, esta tecnología está dirigida principalmente a pacientes críticamente enfermos que requieren un soporte adicional cuando otros tratamientos no han dado los resultados esperados.

“La terapia ECMO se suma a todo ese programa y es una última opción que hay para pacientes críticamente enfermos, que una vez después de la cirugía requieren de un apoyo adicional en cuidado intensivo”, señaló.

Vargas explicó que también puede utilizarse en pacientes que presentan falla cardíaca o respiratoria grave y que no han respondido a otros tratamientos disponibles en las unidades de cuidado intensivo.

“Es una terapia para ese tipo de pacientes, es un último recurso que hoy existe en las unidades de cuidado intensivo especializadas en manejo cardiovascular y eso nos pone a la altura de otras instituciones en el país como Bogotá o la misma Bucaramanga”, afirmó.

Cinco pacientes ya han recibido soporte ECMO

Aunque la implementación de la tecnología es reciente, Medilaser ya reporta resultados concretos. En lo corrido del año, cinco pacientes han recibido soporte ECMO, varios de ellos durante el proceso de recuperación posterior a intervenciones quirúrgicas del corazón.

“A la fecha hemos intervenido cerca de cinco pacientes. Varios de esos pacientes, como lo acabo de mencionar, han sido operados del corazón y dentro del tratamiento de su recuperación después de las cirugías han requerido esta terapia”, indicó el gerente.

El directivo agregó que otros pacientes han requerido el soporte por diferentes condiciones cardíacas y que, hasta el momento, quienes han recibido esta terapia han evolucionado favorablemente.

“En total llevamos cinco pacientes atendidos. Ya este año se logró finalmente tener resultados concretos y por supuesto con muy buenos resultados. Estos pacientes han salido adelante después de haber requerido esta terapia”, manifestó Vargas.

Uno de los principales beneficios de la llegada de la ECMO a Boyacá está relacionado con la posibilidad de brindar atención de alta complejidad en el territorio, reduciendo la necesidad de trasladar pacientes críticos hacia ciudades como Bogotá o Bucaramanga.

“Nuestros pacientes, nuestros paisanos, no dependen tanto de buscar esas alternativas en estas ciudades grandes, capitales, sino que hoy logramos consolidarla acá para beneficio de la población”, destacó Vargas.

El programa cuenta con tecnología especializada y un equipo multidisciplinario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta frente a casos cardiovasculares y respiratorios de alta complejidad y ampliar el acceso de los pacientes boyacenses a tratamientos especializados.