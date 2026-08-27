Chivatá fortalece espacios de inclusión para personas con discapacidad

Con un taller de manualidades, los participantes elaboraron portarretratos mediante la técnica del collage, en una actividad orientada a promover la participación y el reconocimiento de las personas con discapacidad.

La jornada también buscó generar espacios para compartir y fortalecer los vínculos con la comunidad. El personero de Chivatá, Julián Barajas, destacó que la inclusión requiere escenarios donde las personas puedan participar activamente.

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«...Las actividades buscan escuchar, incluir y reconocer a las personas con discapacidad...», señaló Julián Barajas, quien resaltó que el encuentro dejó un mensaje de participación y compromiso con la comunidad.

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Además del componente creativo, la actividad permitió abrir un espacio de integración alrededor de las capacidades y experiencias de los participantes, con énfasis en la importancia de que las personas con discapacidad sean escuchadas y valoradas.