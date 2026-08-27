Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 ago 2026 Actualizado 20:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Chivatá fortalece espacios de inclusión para personas con discapacidad

Un taller de manualidades reunió a personas con discapacidad en Chivatá, en una jornada que buscó fortalecer la participación y generar espacios de encuentro.

Felipe Carreño

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

Con un taller de manualidades, los participantes elaboraron portarretratos mediante la técnica del collage, en una actividad orientada a promover la participación y el reconocimiento de las personas con discapacidad.

La jornada también buscó generar espacios para compartir y fortalecer los vínculos con la comunidad. El personero de Chivatá, Julián Barajas, destacó que la inclusión requiere escenarios donde las personas puedan participar activamente.

«...Las actividades buscan escuchar, incluir y reconocer a las personas con discapacidad...», señaló Julián Barajas, quien resaltó que el encuentro dejó un mensaje de participación y compromiso con la comunidad.

Chivatá - Actividad con personas con discapacidad

Chivatá - Actividad con personas con discapacidad

Chivatá - Actividad con personas con discapacidad

Chivatá - Actividad con personas con discapacidad

Además del componente creativo, la actividad permitió abrir un espacio de integración alrededor de las capacidades y experiencias de los participantes, con énfasis en la importancia de que las personas con discapacidad sean escuchadas y valoradas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir