¿Seguirá aumentando la temperatura en Córdoba? Esto responden expertos

Montería

El científico de la Universidad de Córdoba (Unicor), Teobaldis Mercado Fernández, advirtió que no volveremos a climas agradables permanentes o estables, y, por el contrario, se esperan incrementos paulatinos cada año. Esto, en atención a las sensaciones térmicas que ha experimentado el departamento de Córdoba, donde se han alcanzado hasta los 50°C.

“Con los estudios y las observaciones de bases de datos de más de 50 años no vemos que la tendencia sea a que la temperatura llegue a la normalidad, al contrario, vemos con muchísima preocupación que hay incrementos paulatinos cada año. En nuestras últimas investigaciones hay un valor alarmante, que en los últimos 40 años en todas estas zonas que hemos estudiado: cuenca costanera, zonas de sabana, medio Sinú, hemos tenido un incremento muy cercano a un grado centígrado (...) Esto va a ser indiscutiblemente de subida, no de regulación”, sostuvo el experto.

El científico consultado es profesor adscrito a la Facultad de Ciencias Agrícolas, de la Universidad de Córdoba, doctor y magíster en Hidrociencias, especialista en Manejo de Suelos y Aguas, ingeniero agrónomo con alta experiencia en manejo de agua en la agricultura e hidrología, hidrogeografía, ingeniería de riego y drenaje, hidráulica agrícola y adecuación de tierras con fines agrícolas, entre otras competencias profesionales y académicas.

Agrega el profesor unicordobés que, “si seguimos indiferentes a cuidar los árboles, a sembrar árboles, la situación empeorará definitivamente, sobre todo por la evidencia de valores de radiación en las horas pico, 11:00 a. m., 12:00 del mediodía hasta las 3:00 de la tarde, sobre 1.100 vatios por metro cuadrado”.

“Esa es la medida y eso es energía, usted sale y siente que se está quemando, se llama índice ultravioleta. La acumulación de esos rayos de manera consecutiva tiene daños gravísimos en la salud, porque pueden generar cáncer de piel y otras patologías; por eso es importante salir a la calle protegidos, con gorras, sombreros, paraguas, parasoles, bloqueador solar, hidratación constante, vestimentas blancas que reflejen la luz y calor, pero hay una tendencia que a los jóvenes les atrae mucho el color negro y no sería el color más adecuado para vestir aquí en este clima”, explica el docente de la facultad Ciencias Agrícolas.

Asimismo, detalló que estas condiciones climáticas representarían un “riesgo extremo” para una persona con antecedentes de morbilidad, presión arterial o problemas cardíacos.

“Entonces el deporte, la plena exposición, los trabajos a la intemperie deberían tener un horario distinto… el cuidado del clima ya es un tema que debemos interiorizar todos con acciones, ya esto no es discurso. Desconocer lo que está pasando no conviene, desconocer que hay una afectación, es ser miope y ciego, tenemos que reconocer que hay una alteración atmosférica, una fragilidad. Se le llama científicamente inestabilidad climática”, precisó el profesor Mercado Fernández.

Finalmente sugirió una actitud responsable frente al uso del agua, eficiente, adecuada, “no hacer labores de riego, lavado de carros, lavado de casas con agua potable, hacer reúso, captaciones de agua lluvia o cosecha de agua lluvia para usos complementarios”.