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26 ago 2026 Actualizado 20:13

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Capturan en Montería a oficial de la Infantería de Marina por presuntos hechos de corrupción

El procedimiento policial se adelantó en un centro comercial de la capital de Córdoba

Capturan en Montería a oficial de la Infantería de Marina por presuntos hechos de corrupción. Foto: prensa Policía Metropolitana de Montería.

Capturan en Montería a oficial de la Infantería de Marina por presuntos hechos de corrupción. Foto: prensa Policía Metropolitana de Montería.

Capturan en Montería a oficial de la Infantería de Marina por presuntos hechos de corrupción. Foto: prensa Policía Metropolitana de Montería.
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El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó la captura de un oficial adscrito al Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 50 (BFLIM50), con sede en el municipio de Inírida (Guainía), por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción al interior de la institución. El procedimiento judicial se adelantó en un centro comercial de la capital de Córdoba.

“Este sujeto fue ubicado y se capturado en el centro comercial Alamedas de Montería para que responda por los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal. Es un oficial activo en el grado de subteniente en Inírida, donde se desempeñaba como comandante de Elemento de Combate Fluvial Liviano”, informó el uniformado.

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“Los hechos se remontan al 18 de agosto de 2025, cuando el uniformado junto a otros compañeros presuntamente habría omitido parte de la incautación de un alijo de oro ilegal. Según la investigación, solo habrían presentado una mínima parte de lo incautado, apropiándose del resto del cargamento”, agregó el coronel Ruiz.

Finalmente, sostuvo que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para dar continuidad al proceso investigativo.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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