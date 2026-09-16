“Autorizamos un incremento de pie de fuerza”: Policía en Córdoba ante alerta por ataques con drones

Montería

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Darío Montenegro, anunció la creación de un Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y el aumento del pie de fuerza ante la alerta nacional por ataques con drones.

Pese a que el departamento en la actualidad no registraría “amenaza directa” por este tipo de ataques, el uniformado advirtió que esta alerta es latente, especialmente en las zonas donde hay mayor presencia de grupos armados ilegales.

“Si bien no tenemos una amenaza directa frente a la utilización de este tipo de elementos para atentar contra nuestras estaciones, subestaciones y puestos de policía, es una alerta latente a nivel nacional. Para las estaciones que son complejas, como por ejemplo Tierradentro (Montelíbano), ya se dispuso un incremento de pie de fuerza”, aseguró el uniformado.

“Además, se está generando una serie de dispositivos o de arreglos locativos en las estaciones que nos permitan, en la medida que lo podamos tener, algún tipo de defensa antiaérea. Ya creamos un grupo GOES aquí en el departamento que antes no lo había y tenemos unos grupos de reacción que esperamos ya muy pronto presentarlos a la opinión pública y ellos van a tener ese asentamiento”, concluyó el uniformado.

Pese a que la estrategia de seguridad cubriría al departamento, el sur de Córdoba tendría prioridad debido a la fuerte presencia de grupos armados ilegales.