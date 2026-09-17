Anuncian nueva mesa de trabajo para establecer hoja de ruta que permitiría recuperación en Córdoba

Anuncian nueva mesa de trabajo para establecer hoja de ruta que permitiría la recuperación de Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, solicitó reestructurar la hoja de ruta que habría dejado el anterior gobierno para avanzar en la recuperación temprana del departamento tras las inundaciones del pasados mes de febrero. La emergencia afectó a cerca de 91.800 familias en 25 de 30 municipios.

La solicitud la realizó en medio de un encuentro con el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Juan David Moreno, el 16 de septiembre.

“El gobierno anterior construyó una hoja de ruta sin consultarle a los alcaldes, a comunidades afectadas, a los gobernadores, una hoja de ruta de prisa, de afán y no fue concertada con los territorios. Por eso le solicitamos hoy al subdirector de la UNGRD ponerle un pare a esto y hacer una mesa de trabajo con los territorios afectados, ministros de los sectores afectados por la emergencia, para que juntos desde el orden nacional, los territorios y comunidades afectadas, podamos construir una verdadera hoja de ruta que garantice una exitosa recuperación de los departamentos afectados”, señaló el gobernador.

Frente a lo expuesto, la UNGRD anunció una nueva mesa de trabajo que contaría con la participación de otros departamentos afectados por el frente frío como Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena, pero aún no se ha definido fecha.

Desde la UNGRD se precisó que el objetivo del próximo encuentro es “acelerar la recuperación integral de los territorios y sus comunidades”.

“Finalmente, Zuleta Bechara recordó que la reunión celebrada se da luego del encuentro sostenido entre los mandatarios departamentales y el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, en la más reciente Cumbre de Gobernadores, realizada en el municipio de Mompox, donde el jefe de Estado calificó la recuperación de los territorios afectados como una de sus prioridades”, sostuvo la administración departamental.