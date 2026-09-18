Un grupo de académicos crea guía sanitaria para productores de queso y suero en Córdoba. Foto: prensa Unicor.

Montería

La Universidad de Córdoba (Unicor) reveló una cartilla de 23 páginas dirigida a productores de queso y suero, la cual permitiría fortalecer los procesos de preparación de estos productos y reducir los riesgos sanitarios.

La guía reúne orientaciones sobre limpieza, desinfección, control de plagas, manejo de residuos, abastecimiento de agua y otros aspectos claves para obtener productos seguros a la hora de consumir.

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Tras lo expuesto, a docente, investigadora y extensionista Alba Durango Villadiego, adscrita al programa de Ingeniería de Alimentos de Unicórdoba, explicó que el plan de saneamiento se rige a la Resolución 2674 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social, que establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

“Hemos estructurado este manual desde las definiciones de buenas prácticas higiénicas, de manufactura, contaminación cruzada, y muchos otros aspectos que es importante que los productores tengan en cuenta, porque, se trata de dos alimentos que hacen parte de la canasta familiar en el Caribe y en otras regiones del país”, precisó.

“El plan de saneamiento se diseñó de una manera didáctica, para que se permita, además de la fácil comprensión de los contenidos, implementar la serie de recomendaciones profesionales que se orientan desde el conocimiento y la experiencia de extensión de los docentes e investigadores del programa Ingeniería de Alimentos. Unicórdoba publica este plan de saneamiento disponible para productores de queso del Caribe y del país, en versión impresa y digital”, agregó.

El documento fue elaborado por docentes e investigadores del programa de Ingeniería de Alimentos de Unicor. La iniciativa también surgió como parte de las herramientas que permitirían mitigar los impactos del fenómeno de El Niño en el departamento, donde estos productos son muy consumidos especialmente en la zona rural.

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