Con honores despiden a policía cordobés asesinado en Timbiquí, Cauca. Foto: Policía de Córdoba.

Montería

Las autoridades de Policía en Córdoba despidieron con honores al patrullero José David Ahumada, en el municipio de Momil. El uniformado fue atacado con arma de fuego en la madrugada del 13 de septiembre, cuando se encontraba prestando servicio en Timbiquí, Cauca.

“Acompañamos con respeto y solemnidad a la familia, compañeros y comunidad durante las honras fúnebres del patrullero José David Ahumada, oriundo de esta subregión del Bajo Sinú, quien falleció mientras cumplía su deber en Timbiquí, Cauca”, sostuvo la Policía en Córdoba este 17 de septiembre.

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“Con honores institucionales y la presencia de la comunidad, despedimos a uno de nuestros policías, exaltando su vocación de servicio, entrega y compromiso con la seguridad de los colombianos”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, exigió celeridad para que el caso no quede en impunidad.

“Exigimos que este crimen no quede impune. Como sociedad, debemos abrazar, valorar y proteger a nuestra Fuerza Pública, que arriesga su vida por cuidar la nuestra”, sostuvo el mandatario departamental.