Capturan en Córdoba a hombre requerido en extradición por Estados Unidos

Montería

La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (Marshals), capturó a Omar Vergara Ríos en el municipio de Sahagún, Córdoba. El hombre es requerido mediante orden de extradición emitida por la Corte del Distrito Este de Missouri (Estados Unidos) por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

“De acuerdo con información judicial y de inteligencia, Vergara Ríos sería integrante de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, con operaciones en Missouri, Estados Unidos. Asimismo, era considerado prófugo de la justicia de ese país desde el año 2025”, revelaron las autoridades.

“La ubicación y captura del requerido fueron posibles gracias a las labores investigativas desarrolladas por las autoridades colombianas, en articulación con organismos de los Estados Unidos en el marco de cooperación judicial y policial internacional. Este resultado representa un importante avance en los esfuerzos conjuntos orientados a la identificación, localización y judicialización de personas requeridas por autoridades extranjeras”, agregaron.

Finalmente, informaron que el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites correspondientes para su extradición a los Estados Unidos.