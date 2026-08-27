Reportan más de 2.000 casos de dengue en Córdoba: Montería es el municipio con mayor registro

Montería

Las autoridades de salud informaron que a 2.267 casos de dengue se eleva la cifra en Córdoba en lo que va corrido del año 2026. Montería sigue liderando el listado de municipios con más de 800 reportes.

Pese a lo establecido, la Gobernación de Córdoba resaltó que habría una reducción del 70% en comparación con el año 2025 y cero muertes por esta enfermedad.

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“Lo más importante es que hoy podemos reportar cero muertes en lo que va corrido del año y una reducción importante en los casos. Sin embargo, este es el momento preciso para recordar que no podemos bajar la guardia. La salud de los cordobeses se construye desde el territorio, lavando los tanques, eliminando criaderos de mosquito y manteniendo limpios los patios y lotes”, afirmó Marcos Tamara, coordinador del programa de ETV y Zoonosis de la secretaría de Salud departamental.

Por su parte, desde el Laboratorio de Salud Pública departamental, el entomólogo Elkin Monterrosa, explicó el panorama técnico y los factores que han permitido contener el avance del vector.

“Las estrategias que hemos tomado desde la Secretaría de Desarrollo de Salud del departamento y las direcciones locales de cada municipio han impactado positivamente en el control del vector para que los casos no sigan aumentando. Queremos que Córdoba siga teniendo buenas estadísticas y cifras bajas, pero esto depende de que mantengamos el autocuidado. El vector es dinámico, por lo que eliminar criaderos, usar repelentes y mantener los patios libres de basuras nos permite evitar que la proliferación del mosquito sea alta”, puntualizó Monterrosa.

Recomendaciones:

“Se invita a la comunidad a lavar y cepillar semanalmente tanques y albercas, tapar adecuadamente los recipientes que almacenan agua y desechar objetos inservibles en patios, recordando que, ante síntomas como fiebre, dolor en el cuerpo o de cabeza se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano, evitando por completo la automedicación”, concluyó la administración departamental.