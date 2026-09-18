A la cárcel adulto mayor señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en San Pelayo, Córdoba. Imagen de referencia. Foto: archivo Caracol.

Montería

Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un adulto mayor de 77 años, quien es señalado de agredir sexualmente a una menor de edad con discapacidad cognitiva. Los hechos se habrían registrado entre octubre de 2025 y febrero de 2026, en la vereda El Bálsamo de San Pelayo, Córdoba.

“El procesado habría aprovechado la confianza depositada en él por la familia de la víctima, al igual que la incapacidad de resistir de esta última, para someterla a múltiples agresiones sexuales, cometidas cuando permanecía sola en su residencia”, reveló la Fiscalía.

Más información Un grupo de académicos crea guía sanitaria para productores de queso y suero en Córdoba

“Como consecuencia de los abusos, la menor de 14 años quedó embarazada, estado que fue evidenciado por su mamá. Por esta razón decidió denunciar el hecho ante el ente investigador, señalando al ahora procesado como el culpable de la agresión”, agregó.

Por los hechos expuestos, el adulto mayor fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 15 de septiembre, en Montería (Córdoba).

“La Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir agravado, cargo que fue rechazado”, informó el ente investigador.