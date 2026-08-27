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27 ago 2026 Actualizado 23:22

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Santa Marta abre las puertas al Corredor Tayrona, su nuevo mapa del turismo en la región

Con dinámicas como ‘press trips’, recorridos y promoción, la ciudad busca posicionar a uno de los territorios con mayor potencial turístico de la región.

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Colombia

Santa Marta, conocida también como la ‘Perla de América’, busca impulsar el turismo a través de un nuevo destino: el Corredor Tayrona.

De la mano de la Alcaldía de Santa Marta e INDETUR, la capital del Magdalena está ampliando sus fronteras turísticas. La alcaldía distrital, a través de INDETUR, avanza en una estrategia para posicionar el Corredor Tayrona como uno de los territorios con mayor potencial para diversificar la oferta del destino y atraer viajeros interesados en naturaleza, cultura y experiencias.

¿Cómo se busca posicionar en el sector turismo al Corredor Tayrona?

Pues bien, la apuesta ha incluido recorridos de promoción y un ‘press trip’ con Anato Caribe por escenarios como Katansama, Laberinto Macondo y alojamientos del corredor.

A esto se suman iniciativas que ponen en valor su riqueza ambiental y cultural, entre ellas el Día Internacional de la Gente de Playa y el Festival del Mangle.

“Promocionar Santa Marta también significa abrir nuevas rutas y hacer visibles territorios con enorme potencial. Queremos que el Corredor Tayrona pase de ser un secreto por descubrir a convertirse en una experiencia reconocida del destino”, afirma José Domingo Dávila, director de INDETUR.

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