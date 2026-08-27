Nueva salida en el Gobierno: Mariantonia Tabares deja dirección de la Agencia Nacional de Seguridad

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo cambio en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Mediante el Decreto 1329 del 27 de agosto de 2026, se formalizaron varios movimientos en la dirección de la entidad.

El decreto recuerda que mediante el Decreto 1105 del 6 de agosto de 2026 fue aceptada la renuncia presentada por Mariantonia Tabares Pulgarín al cargo de directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Tras su salida, el Gobierno había encargado temporalmente la dirección a César Alexander Gaitán Monroy, quien ya hacía parte de la entidad como jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

¿Qué cambia ahora en la Agencia Nacional de Seguridad Vial?

Con el nuevo decreto, el Gobierno da por terminado el encargo de César Alexander Gaitán Monroy como director general de la ANSV.

Esto no significa que Gaitán salga de la entidad ni que pierda su cargo. El propio decreto señala que él se desempeña como jefe de la Oficina Asesora de Planeación, código 1045, grado 16, y había sido encargado de la dirección sin separarse de las funciones propias de ese empleo.

Por eso, con el nombramiento de una nueva directora, Gaitán deja de ejercer temporalmente como director general y continúa en su cargo como jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la ANSV.

¿Quién queda como nueva directora?

El decreto establece el nombramiento en propiedad de Alexandra Acelas Rodríguez como directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el cargo de director general, código 0015, grado 28.

Esto significa que la dirección deja de estar en manos de un funcionario encargado y pasa nuevamente a un nombramiento en propiedad.

El decreto también ordena comunicar la decisión a César Alexander Gaitán Monroy y Alexandra Acelas Rodríguez a través de la Subdirección del Talento Humano del Ministerio de Transporte.

¿Qué hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial es la entidad encargada de liderar y coordinar acciones relacionadas con la seguridad vial en Colombia, con el propósito de prevenir y reducir los siniestros de tránsito.

El decreto entra en vigencia desde hoy, en la fecha de su expedición.