Conmebol hizo cambio en formato de la Sudamericana 2027: equipos colombianos serán beneficiados

La Conmebol cambió el formato de las fases previas de la Copa Sudamericana en el año 2021, pues desde entonces, equipos del mismo país se enfrentan para decidir los que estarán en la instancia siguiente. En el caso de Colombia, son dos los que terminan disputando la fase de grupos.

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Colombia entra a esta disputa junto con equipos de Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. De esta fase previa se excluyen a los representantes de Argentina y Brasil, que tienen cada uno seis cupos directos a la fase de grupos.

Conmebol anuncia cambio en el formato de fase previa

La organización dio a conocer este martes 25 de agosto un cambio en la forma como se disputará la fase previa, que se venía disputando a partido único desde 2023 y la localía era sorteada. Desde la edición del 2027 del torneo, volverá la fase inicial con disputa a partido de ida y vuelta.

“Como novedad para la temporada 2027, la CONMEBOL Sudamericana modificará el formato de su Fase 1, que se disputará en series de ida y vuelta. De esta manera, la clasificación a la siguiente instancia ya no se definirá a partido único, como en las ediciones anteriores”, se lee en el comunicado.

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Así las cosas, la presión de las diferentes confederaciones sobre este ítem terminó surtiendo efecto, pues buscaban esa disputa a doble partido. Lo que sigue siendo cuestionado por gran parte de la opinión pública es que Brasil y Argentina tengan cada uno 6 cupos directos, mientras el resto de los representantes de los demás países se deben eliminar entre si.

Así se seguirán distribuyendo los cupos en la Sudamericana

Argentina y Brasil tienen 6 cupos directos cada uno a la fase de grupos.

directos cada uno a la fase de grupos. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela: Aportan 16 equipos en total a través de una fase nacional previa (eliminación directa a partido doble entre clubes del mismo país), obteniendo 2 cupos por cada una.

Aportan en total a través de una fase nacional previa (eliminación directa a partido doble entre clubes del mismo país), obteniendo por cada una. Transferidos de Libertadores: Se suman 4 equipos perdedores de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

¿Qué equipos clasifican en Colombia a la Sudamericana?

Por Colombia, son cuatro equipos los que logran su boleto a la fase 1 de la Sudamericana: uno es para el campeón de la Copa Colombia a final de año, mientras que los tres restantes son para los mejores equipos en la tabla de la reclasificación que no cuenten con cupo a la Copa Libertadores.

Otras determinaciones de la Conmebol

Luego del Consejo de la Conmebol, el organismo compartió el calendario de competencias estipulado para el 2027. La fase 1 de la Libertadores iniciará la semana del 3 de febrero, mientras que la fase de grupos se prevé que comience la semana del 7 de abril.

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En el caso de la Sudamericana, se espera que se juegue la fase 1 la semana del 3 de marzo y la vuelta la semana del 10 de marzo.

Sujeto a modificaciones, la final de la Copa Sudamericana será el 20 de noviembre, mientras que la definición de la Copa Libertadores será el 27 de noviembre.