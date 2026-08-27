Registraduría entregará gratis documentos a damnificados por el terremoto en Cali

A partir del censo de damnificados de la Alcaldía de Cali, las personas afectadas por el terremoto que figuren oficialmente en este registro podrán solicitar gratuitamente los documentos que necesiten ante la Registraduría.

Son miles de familias las que perdieron sus viviendas, pertenencias y, en muchos casos, sus documentos como consecuencia de la emergencia.

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La sede principal de la Registraduría en Cali, que atiende diariamente alrededor de 1.500 personas, también resultó afectada por el terremoto. El registrador de Cali, Juan Carlos Dorado, explicó que, debido a esta situación, fue necesario ampliar la atención en las registradurías auxiliares que permanecen activas. “Hemos trasladado a todos los funcionarios y los equipos para atender desde estas oficinas a toda la ciudadanía en general”.

La sede principal presentó fisuras en la mampostería y en uno de sus muros, ubicado en la parte posterior del sitio destinado a la espera de los ciudadanos. “La oficina de riesgos ha determinado un concepto de no habitabilidad de la entidad y por eso no podemos atender, quedó bastante averiadita por dentro”, explicó el registrador.

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Nuevos puntos de atención para los damnificados

Para atender con mayor prontitud a las personas afectadas por el terremoto, la Registraduría instaló puntos de atención cercanos a las zonas más impactadas.

“Tenemos un punto de atención en el Coliseo de Hockey en la carrera 39 con calle novena, donde estamos atendiendo incluso una población que se albergó en ese sitio y otros ciudadanos damnificados que han estado llegando a ese lugar”, expresó Dorado.

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También funciona un punto de atención en una carpa instalada por la Alcaldía, con el apoyo de la Secretaría de Participación Ciudadana, en la carrera 58 con calle segunda, en el sector de Cuarto de Legua.

A partir del próximo martes, la Registraduría abrirá además un nuevo punto de atención para damnificados en el nororiente de Cali, dirigido a los habitantes de los alrededores de la comuna 5 y Chiminangos, en las instalaciones del Cali 5.

Entre tanto, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aportó tres locales comerciales en el Centro Comercial Unicentro para trasladar temporalmente la oficina principal de la Registraduría.

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Documentos gratuitos para los damnificados

En cuanto a la expedición de documentos, los ciudadanos afectados por el terremoto que figuren como damnificados en el censo de la Alcaldía no tendrán que pagar por los documentos que necesiten.

Actualmente funcionan seis registradurías auxiliares:

“Registraduría Auxiliar en la Avenida Sexta en Versalles, tenemos una Registraduría Auxiliar en el Centro Comercial Estación, tenemos una Registraduría Auxiliar en la Casa de Justicia Alfonso López, una Registraduría Auxiliar en la Fundación Carvajal en la Casona, otra Registraduría Auxiliar en la Fundación Carvajal del Vallado, más una Registraduría Auxiliar en la 14 de Paso Ancho, en la 80 con Paso Ancho”, especificó Juan Carlos Dorado.

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En medio de esta emergencia, la Registraduría habilitó una facilidad para que los ciudadanos que hayan perdido un documento, o necesiten solicitar un duplicado del Registro Civil, puedan realizar el trámite en cualquiera de las oficinas auxiliares habilitadas, incluso si el documento original no fue expedido en Cali.

La entidad también tiene acceso a documentación relacionada con la Notaría 20, que dejó de funcionar, y con la Notaría 17, actualmente cerrada. En este sentido, el registrador de Cali recalcó que, “la Registraduría Especial de Cali es la única oficina que puede entregar registros civiles de cualquier oficina de Colombia”.

El funcionario explicó que este servicio puede ser fundamental para las familias afectadas por la emergencia, “si un ciudadano necesita salir del país y va con un menor de edad, necesita el Registro Civil. Allí se lo podemos proporcionar. Necesita reclamar una persona que perdió en el en el en el terremoto y necesita probar filiación, pero el Registro Civil era de otra ciudad del país, ahí se lo podemos entregar. Ese servicio que solo se entregaba en los Cámbulos, lo tenemos trasladado a la Paso Ancho carrera 80 con calle 13”, explicó detalladamente el registrador Dorado.

De esta manera, dos de los servicios que tradicionalmente se prestaban únicamente en la sede principal fueron trasladados a las oficinas auxiliares. Los registros civiles pueden solicitarse en el punto de Paso Ancho, mientras que las copias de cédulas y tarjetas de identidad están disponibles en la sede de la Avenida Sexta, en Versalles.