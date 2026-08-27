Cali: 16 días después del terremoto, Cuarto de Legua rindió homenaje a quienes perdieron la vida

Velatón en Cuarto de Legua, una de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto

La noche del 26 de agosto, 16 días después del terremoto que afectó a Cali, los habitantes del barrio Cuarto de Legua invitaron a recorrer sus calles en una caminata de oración y luces en memoria de quienes perdieron la vida tras el colapso de varias construcciones.

Los residentes que sufrieron las mayores afectaciones vivían en el edificio Ana Pilar, el conjunto residencial Guadalupe, los edificios María Mercedes, María Elvira Lloreda y Cañaveralejo, y el conjunto residencial Asturias.

El punto de encuentro fue el edificio Ana Pilar, ubicado en la carrera 53 con carrera 3. Hasta allí llegaron habitantes del sector, muchos de ellos obligados a desalojar sus viviendas debido al mal estado de las edificaciones y a los diagnósticos de inhabitabilidad.

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También llegaron familiares y amigos de quienes perdieron la vida, para encontrarse en un momento de respeto, memoria y solidaridad.

Daniel Villa, enfermero y residente de Cuarto de Legua, contó que su primo vivía en el edificio Ana Pilar y que, afortunadamente, sobrevivió. Sin embargo, muchas de las personas que conocía no tuvieron la misma suerte. También expresó su agradecimiento a todas las personas que dejaron de lado sus ideologías y diferencias para llegar al lugar del desastre y ayudar a sus vecinos.

Por su parte, María José Rodríguez, habitante del barrio, asistió al encuentro con mucho amor, pero también con profundo dolor, para rendir homenaje a las personas que partieron tras la tragedia del 10 de agosto, “estamos conmemorando sus vidas, las víctimas no son un número, son hombres, mujeres, un hijo una hija, un papá o una mamá”.

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La jornada también contó con el acompañamiento de la Alcaldía de Cali, desde donde se destacó que, más allá de los balances, las cifras y el número de víctimas, se trata de vidas que merecen un homenaje y un reconocimiento.

Cuarto de Legua fue uno de los sectores más afectados por el terremoto. Durante la caminata se visitaron cinco puntos relacionados con la tragedia, donde 35 personas perdieron la vida.

Pero el dolor de la comunidad no se limita a quienes fallecieron. Hay familias que, aunque lograron sobrevivir, lo perdieron todo y hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia. Por ello, el acompañamiento y el apoyo también están dirigidos a quienes permanecen afectados, como lo señaló Felipe Montoya, vocero de la Alcaldía de Cali.